Спасатели Благовещенска сняли с дерева енота по кличке Бусян

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

В минувшие выходные на центральный пункт пожарной связи Благовещенска поступила информация, что на дерево на уровень пятого этажа забрался енот. Все попытки хозяев уговорить животное спуститься не увенчались успехом, питомцу требовалась помощь спасателей.

Оказалось, пушной годовалый зверь, живущий на четвертом этаже многоквартирного дома, упал с балкона, зацепился за бельевые веревки на втором этаже и благополучно приземлился на землю. Однако потом он снова собрался на высокий карагач – вероятно, от пережитых потрясений.

Спасатели поисково-спасательного отряда ГУ МЧС России по Амурской области с помощью автоматического коленчатого подъемника поднялись к маленькому хищнику и, используя специальное приспособление, сняли его с дерева и спустили в люльке на землю.

Сотрудники МЧС России целым и невредимым передали беглеца хозяевам, а те, в свою очередь, поблагодарили спасателей за помощь.

По словам владельцев, енота зовут Бусян. Необычное имя он получил случайно: из Москвы ждали самку и придумали ей имя Бусинка. Но через некоторое время оказалось, что Бусинка – самец, потому и кличку изменили. Бусян очень любит гулять на балконе и, словно цирковой артист, покоряет перекладины и сливные желоба. По версии владельцев, питомец мог соскользнуть во время прогулки после дождя, когда передвигался на балконе по мокрой поверхности.