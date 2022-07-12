Амурстат подсчитал, что подорожало в Приамурье в июне 2022 года

Фото: ВАРСЕГОВА Наталья

Специалисты Амурстата опубликовали новую статистику. Они подсчитали, что подешевело и что подорожало в Приамурье в июне. В целом подорожание составило 0,5%. Однако в непродовольственной сфере специалисты тоже фиксируют рост цен.

На 13,8% стали дороже антисептики для рук, на 13,3% - линолеум. Стационарные телефоны выросли в цене на 10,1%, детские памперсы – на 9,7%. Топливо подорожало на 3,2%, бытовые плиты, миксеры и блендеры - на 2,3 - 2,6%.

Газеты, рубероид, женские ночные сорочки, детские трусы, велосипеды, крем для рук, краски масляные, эмали, мыло и бумажные обои теперь стоят на 5,4 - 7,8% больше. За женские джинсы и табуреты для кухни придется заплатить на 3,9% больше.

Из лекарств больше всего подорожал йод - 13,5%. Активированный уголь вырос в цене на 10,5%, кеторол экспресс - на 6,1%, метилурацил - на 5,1%. Снизились цены на энтеросгель (на 13,1%), цефтриаксон (на 9%), афобазол (на 8,3%). Алмагель стал дешевле на 7,3%, канефрон Н - на 6,6%.

Стали дороже и некоторые услуги: к примеру, купить билет на поезд дальнего следования стало дороже на 12,2%. А амурчане, предпочитающие самолет, заплатят на 9,2% больше.

На ритуальные услуги рост цен составил 6,3%, а на ремонт брюк - 3,5%. Плата за пользование потребительским кредитом снизилась на 6,7%.