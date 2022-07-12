Медику из Приамурья ампутировали ногу, коллеги открыли сбор средств на протез

Фото: архив героини

Амурчанке, 17 лет проработавшей в больнице, ампутировали ногу. Теперь Ирина Черевко просит помочь в сборе средств на протез. По словам женщины, в 38 лет у нее нашли артериальный тромбоз. Сначала врачи провели пять операций, но победить недуг не получилось. Весной, 17 марта, ей ампутировали нижнюю треть голени.

- Я сама медработник, 17 лет работаю в городской больнице лабораторным техником. Живу в частном доме вместе с сыном и мужем. Сейчас уже на работу вышла, итак четыре месяца на больничном сидела. А дома быть очень угнетает, мысли тяжелые наваливаются. Конечно, я там работала потихоньку, но родные не давали шибко что-то делать, даже огород сын сам полол, еду готовил. Поэтому решила вернуться к работе. Тут с коллегами общаюсь, они меня тоже поддерживают, – делится Ирина.

Именно работники городской больницы в Свободном открыли сбор средств. Вообще, Ирине положен бесплатный протез, но, как это часто бывает, финансирования мало, а очередь большая. Некоторые ждут с декабря прошлого года. К тому же есть шанс, что выдадут самое дешевое приспособление.

- Ездила в Благовещенск на консультацию. Мне рано еще, конечно, совсем недавно было ампутирование, но чтобы прицениться, понять. В августе снова поеду. Я бы хотела, если получится, купить протез, чтобы голень сгибалась, чтобы можно было без проблем снова ходить, работать, за огородом следить, – мечтает женщина. – Но это дорого выходит. Самая простая модель – 291 тысяча рублей.

Сама Ирина даже не планировала открывать сбор. Но коллеги, близкие и знакомые решили ей помочь. Сообщения рассылают в чатах Свободного и села Подгорного, где амурчанка жила вместе с сыном раньше.

- Я ни о чем не прошу, но если люди захотят помочь – буду очень благодарна.

Перевести средства можно по номеру: 8-914-380-39-60.