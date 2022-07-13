Ход конем: в Благовещенске впервые пройдет фестиваль шахмат

Соревнования по быстрым шахматам проводятся по швейцарской системе в девять туров Фото: Amur Chess

Тяжелые трудовые будни скрасит программа мероприятий, запланированных на эту неделю. Уж поверьте, заняться есть чем! Жителей областной столицы приглашают посетить фестиваль шахмат, а любителей этой спортивной игры - принять активное участие.

Шахматы на теплоходе

В столице Приамурья на этой неделе пройдет фестиваль шахмат «Ход конем» (0+). Событие приурочено к Международному дню шахмат, который традиционно отмечается 20 июля.

Такое мероприятие в Благовещенске состоится впервые. Как отмечают организаторы, цель фестиваля - популяризация шахмат в нашем городе и регионе, повышение спортивного мастерства амурских участников и привлечение внимания к шахматной культуре.

В рамках фестиваля любители и знатоки шахматной игры поучаствуют в соревнованиях. Будет проведено несколько турниров: блиц, быстрые шахматы (рапид) и классический турнир по шахматам.

Соревнования по быстрым шахматам проводятся по швейцарской системе в девять туров. Самыми маленькими участниками могут стать дети 2015 года рождения. Соревнования для безразрядников с рейтингом в блице менее 1100 проводятся по швейцарской системе в семь туров.

- Соревнования по блицу в честь Международного дня шахмат проводятся по швейцарской системе в 11 туров. Контроль времени 3 мин + 2 сек. Турнир состоится на теплоходе «Москва-82». Призовой фонд составит 30 000 рублей, - рассказала председатель правления федерации шахмат города Благовещенска Светлана Пономаренко.

А у победителей будет уникальная возможность провести сеанс одновременной игры с международным гроссмейстером, которого специально пригласили на фестиваль.

Ребусы и дефиле

Для участников фестиваля и жителей города состоится праздничный концерт в городском парке. Организаторы подготовили интерактивную развлекательную программу.

В ходе нее амурские рукодельницы продемонстрируют свои изделия и проведут мастер-классы. Представители различных единоборств выступят с показательными номерами. А для любителей ребусов и загадок пройдет интеллектуальная викторина. Также жители Благовещенска смогут посмотреть на дефиле в шахматных костюмах.

Ну а если у вас завалялись старинные или необычные шахматы дома - приносите их на праздник. Организаторы фестиваля планируют провести выставку. Подойдут любые: большие, маленькие, самодельные, деревянные, стеклянные.

Развлекательная программа пройдет в городском парке 16 и 17 июля с 17:00 до 20:00. Соревнования по шахматам будут проходить с 15 по 20 июля. Записаться и узнать подробности можно по телефону 8-924-746-66-06.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Все в музей!

Благовещенцев приглашают посетить выставки, представленные в музеях. Жителям предлагается познакомиться с бытом купеческих семей, увидеть макеты жилища племени мохэ и многое другое.

Так, горожане могут посмотреть комплексы природно-ресурсного потенциала на экскурсии «Природа Амурской области» (0+), которая пройдет 16 июля в 12.00.

А о жилищах племени мохэ и Албазинского острога, первого укрепленного поселения русских на Амуре, расскажут на обзорной экскурсии «Знакомьтесь, музей!» (12+). На ней же покажут оружие, которым оборонялись казаки от маньчжурской армии в XVII веке. Посетить мероприятие можно в Амурском областном краеведческом музее в 15.00. Билеты - от 100 рублей.

Также жителей города приглашают на выставку «История купеческого быта конца XIX - начала XX в.» (6+). У посетителей есть возможность заглянуть в кабинет купца, где с помощью типичных для того времени предметов из фондов музея воссоздан старинный интерьер.

Можно, например, войти в дамскую гостиную. У этой комнаты было несколько функций. Она выступала местом для отдыха, творчества и чтения. Дама могла расположиться за журнальным столиком, привезенным из Польши, для чтения интересной книги или же принять подруг за чашкой чая, расположившись на венском диванчике,.

Выставку можно посетить в музейно-выставочном центре «Дом И. А. Котельникова» с 10:00 до 19:00. Билеты - от 100 рублей.

Благовещенцев приглашают посетить выставки, представленные в музеях Фото: Амурский областной краеведческий музей им. Г.С. Новикова-Даурского

А тем, кому не хватает творчества, будут интересны экспозиции музея-мастерской А. Тихомирова «В гостях у мастера» (12+). В мемориальном пространстве находится 6488 предметов, среди которых - редкие документы, живописные полотна, рисунки, выполненные карандашом, личные вещи, фотографии, библиотека, картины друзей народного художника России Александра Тихомирова. Посмотреть экспозиции можно в музее-мастерской 16 июля в 11.00. Цена билета - 200 рублей.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Керамика и древний лук

Послушать интереснейшую лекцию и научиться работать с глиной приглашают амурчан. Вы можете познакомиться ближе с росписью, обжигом и глазурованием глины и узнать побольше об оружии, которым пользовались дальневосточные аборигены.

Декоративная тарелка

Мастер-класс «Байкальская волна» (12+) предназначен для всех, кто увлечен керамикой. Участников научат основам работы с глиной и способам нанесения узора «байкальская волна».

Урок посвящен изготовлению декоративной тарелки, но по желанию можно создать настенную планкетку (подвесное декоративное украшение). Занятие однозначно понравится тем, кому интересен сам процесс работы с глиной: от появления из бесформенного куска мягкой пластичной массы, до подготовки изделия под роспись, обжиг и глазурование.

Мастер-класс проведет ведущий художник-керамист Приамурья, член Союза художников России Елена Брест. После обжига посетители получат работу в законченном виде.

Занятие пройдет в Выставочном зале Благовещенска 17 июля с 15.00 до 17.30. Билеты - от 400 рублей.

Старейший экспонат

А узнать об оружии, которым пользовались аборигены Дальнего Востока и Забайкалья, амурчане смогут, посетив лекцию «Маньчжурский лук - история и современность» (12+).

Участники занятия узнают о том, какие луки бывают, их историю, из чего их делают и как они работают, о различных способах натяжения тетивы; познакомятся со старейшим экспонатом музея - луком князя Гантимура. Представить себя степным кочевником помогут реплики различных азиатских рефлексных луков, стрел, колчана, приспособления для натяжения тетивы.

Лекция особенно интересна потому, что сейчас лук вновь активно используется в охоте и спорте, исторической реконструкции. Лучная тематика в современное время переживает свой расцвет.

Занятие пройдет в Амурском областном краеведческом музее им. Г. С. Новикова-Даурского 15 июля с 18.00 до 19.00. Билеты - от 100 рублей.

КСТАТИ

В субботу, 16 июля, село Ивановка отметит свой день рождения. В программе «Из века в век живет здесь человек» (0+) - театрализованное представление, автовыставка, мастер-классы, фотозоны, батуты, торговые точки и многое другое. Гостей и жителей села ждут в 19:00 на центральной площади.