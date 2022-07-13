В Благовещенске побывал мурманчанин, путешествующий по России на «Жигулях»

Фото: архив героя публикации

Накануне в Благовещенске побывал Степан Романчев. На «Жигулях» мужчина едет из Мурманска во Владивосток, а потом планирует вернуться обратно. Журналисту «Комсомолки» он рассказал о поездке и о том, каково это – ехать тысячи километров на советском авто.

17 часов на заправке с комфортом

- Идея отправиться в путешествие пришла года два назад. Тогда была задумка поехать именно на старом советском автомобиле. Все время поездка откладывалось, но осенью я уже точно решил ехать. Купил автомобиль, за зиму подготовил, и 9 июня я выехал из Мурманска, - рассказывает муромчанин.

Степан тут же развеивает сомнения: «Жигули» для путешествия – достаточно хороший автомобиль. Да не самый комфортный, но во время поездки он создает атмосферу, придает особенный шарм. Да и ломается не так часто, как можно ожидать.

- Первая поломка произошла, когда я отъехал от Читы примерно 150-200 километров. Сначала у меня заклинило тормоза, а потом они и вовсе перестали работать, - вспоминает Степан. – В итоге я остановился на заправке и провел там 17 часов, пока ко мне не приехал слесарь и не починил автомобиль.

Второй раз автомобилю потребовалась «помощь» в 500 километрах от Благовещенска – в яме погнулся диск. В амурской столице все починили и провели техобслуживание. Теперь Степан готов ехать дальше.

К слову, путешествие на советском авто выходит недорого: в 38 тысяч рублей обошлась сама машина, еще 100 тысяч потребовалось на ее подготовку к дороге. Сейчас больше всего уходит на бензин: на 100 километров требуется 7-8 литров топлива марки АИ-92. На сегодняшний день на него Степан потратил около 60 тысяч рублей.

Фото: архив героя

Лучше, чем в Китае

Муромчанин находится в путешествии 34 день. За это время он проехал много городов: Петрозаводск, Санкт-Петербург, Тверь, Москва, Владимир, Нижний Новгород, Казань, Пермь, Екатеринбург, Тюмень, Омск, Новосибирск, Красноярск, Кемерово, Иркутск. И везде встречались только добрые люди, вспоминает Степан Романчев.

- Например, когда я на заправке был, ко мне подходили и дальнобойщики, и просто проезжающие мимо люди. Многие останавливались, интересовались, что случилось, предлагали воду, сигареты, еду. Те 17 часов я провел с комфортом.

А подписчик из Благовещенска помог мужчине найти приют: поговорил с другом, у которого потом и переночевал Степан. В амурской столице он отметил, конечно же, близость с Китаем, и даже пошутил: «где то там сидит тот, кто не отправил вам посылку с AliExpress». А потом отметил: в Благовещенске все же красивее.

Красивый мир не без добрых людей

- Вообще, такое большое путешествие у меня впервые. До этого я объездил европейскую часть России, но всегда в комфорте – на самолете или хороших автомобилях.

Везде мужчине нравится, в каждом месте своя атмосфера, особенная природа. Выделить что-то одно мужчина не может. Просто с улыбкой говорит: лучше всего дома, в родном Мурманске.

В пути Степан встречал других путешественников. С некоторыми даже поддерживает связь: люди советуются, где и на что обратить внимания, в каком месте стоит запастись водой, а в каком – провизией.

Сейчас мужчина планирует доехать до Владивостока, погостить там неделю и отправиться домой, в Мурманск. Там у него есть свои дела: мужчина ведет городской паблик в социальных сетях о происшествиях. Говорит: это самая большая страничка среди прочих таких же.