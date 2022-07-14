Космонавт МКС снял Благовещенск и передал привет местным

Фото: Сергей Корсаков

Космонавт Сергей Корсаков, находящийся на международной станции, сфотографировал Благовещенск. Кроме того, он передал привет всем жителям амурской столицы. Все это Сергей Корсаков опубликовал в своём Telegram-канале.

На снимок также попали Благовещенск, Амур и Зея.

- Стоит этот город на берегу реки Амур, а на противоположном берегу находится довольно крупный китайский город Хэйхэ. Русский и китайский города разделяет расстояние всего лишь в 800 метров! – рассказал он своим подписчикам.

Также космонавт передал большой привет столице Приамурья. Он отметил, что Благовещенск – это единственный центр региона России, который находится прямо на границе.

В комментариях благовещенцы передали ответный привет и позвали Корсакова в гости. Некоторые даже поделились, что видели международную космическую станцию в небе.

Сейчас Сергей Корсаков работает бортинженером в составе основного экипажа 67-й долговременной космической экспедиции на МКС. Она стартовала 30 марта. В миссии также участвуют командир Олег Артемьев, бортинженер Денис Матвеев. Вернуться домой они планируют 30 сентября.