Запечатлеть счастливые моменты: где заказать фотоальбом к любому случаю?

В «Дважды два» создают фотоальбомы к любому случаю Фото: Алина СЛЮСАРЕНКО

Лето богато на яркие события: выпускной из детского сада, начальной или старшей школы, вуза, да и для свадьбы многие выбирают эти тёплые месяцы. Однако даже такие дни имеют свойство постепенно стираться из памяти.

Чтобы сохранить воспоминания, мы делаем фотографии - но признайтесь, как часто вы просматриваете снимки в галерее телефона или компьютера? Куда чаще рука тянется к обычному фотоальбому: мы с любовью перелистываем страницы, разглядываем яркие карточки и забавные подписи к ним, и на губах невольно гуляет улыбка.

Тем более, сейчас можно напечатать альбом на любой вкус: в твёрдом переплёте и в мягком, на пружине или на кольцах, с ярким или лаконичным дизайном. Да, вы не ошиблись - дизайн тоже могут разработать специально для вас. По крайней мере, именно так работают в типографии «Дважды два».

В «Дважды два» создают фотоальбомы к любому случаю. Вашему ребёнку исполнился год? Сделают красивую книжку, рассказывающую о самых светлых моментах этого года. Готовитесь пожениться? Соберут альбом в формате Love Story, на страницах которого запечатлеют главные вехи вашей любви. Выпустились из школы? Составят фотоальбом, который покажет самые яркие события вашей школьной жизни.

Заказать альбом можно в пару кликов: просто наберите на вашем телефоне номер 8 (4162) 49-46-76 (доб. 1062) и обговорите с менеджером типографии «Дважды два» все нюансы. Сохраните память о главных событиях вашей жизни на долгие годы!