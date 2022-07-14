Благовещенцы могут помочь беженцам с Украины

Фото: правительство Амурской области

Благовещенские волонтеры объединились для помощи беженцам с Украины. Людям, приехавшим в Амурскую область, не хватает простых, но важных вещей – одежды, бытовой техники, кухонной утвари, школьной канцелярии и учебников. Все это можно передать в субботу, 16 июля, во время акции «Раздельный сбор».

- Я немного помогаю девочкам, но по большей части отвечаю за сотрудничество с «Раздельным сбором», – уточнила одна из добровольцев, Марина. – Насколько мне известно, в пунктах временного размещения беженцы живут несколько месяцев, а потом они должны найти собственное жилье, работу. Поэтому там постоянно новые обитатели. И часто у них не хватает просто одежды домашней, лекарств каких-то специфических, детских смесей, если ребёнок что-то определённое ест.

По словам Марины, приехавшие с Украины и из ДНР люди рассказывают волонтерам о своих нуждах. Многие находят работу вахтой. В таком случае необходима роба, свитера, куртки. Дети нуждаются в школьной форме, канцелярии, книгах – уже в сентябре им нужно идти в школу, а каждый родитель знает, насколько затратно собрать ребенка на учебу. Тем более в младшей школе ребята очень быстро растут, одежда может за пару месяцев стать маленькой.

- Мы еще не рекламировали наш канал как-то, да и он очень молодой, поэтому не могу сказать, как часто люди отзываются… Но на «Раздельном сборе» мы уже несколько раз просили приносить одежду. Хорошего качества, конечно, как будто вы отдаёте друзьям и родственникам. Надо понимать, что грязное или порванное никто носить не будет. Так вот, в прошлый раз собрали полторы тонны одежды. Волонтёры уже на местах сортируют – мужское, женское, детское, взрослое. Подбирают размеры и виды конкретно под запросы, какой семье что надо. Всё остальное отдают тоже нуждающимся, например в организацию «Равноправие». У нас всё прозрачно, можно лично прийти и убедиться.

А еще лучше – помочь волонтерам. Например, сейчас, когда часть беженцев разъехалась по съемным квартирам, но еще нуждается в некоторых вещах, необходима помощь в развозе одежды и техники. Пригодились бы люди с личным транспортом.

- Думаю, многие не знают, что можно таким образом помогать и что переселенцы вообще в чем-то нуждаются. Но на самом деле нужно очень многое. Людям для работы просто нужны ноутбуки, компьютеры. А для жизни – бытовая химия, техника, посуда, одежда, полотенца, шторы, швабры, вёдра, постельное бельё. Элементарных бытовых предметов нет, потому что ничего такого не брали с собой. В квартиру одной семье требуется плита, хотя бы маленькая, – поделилась другой волонтер, Ксения.

Всю информацию о необходимых вещах, сборах денежных средств и отчёты добровольцы публикуют в своём Telegram-канале «Помощь беженцам Благовещенск». Привезти вещи можно 16 июля с 11.00 до 13.00 на площадку перед ОКЦ, там у волонтеров будет отдельная стойка в рамках акции «Раздельный сбор».

Кроме того, вы можете поделиться учебниками, книгами классической и детской литературы.

- В частности, принимаются детские книги: художественные, образовательные, публицистические, общеразвивающие, книги-игрушки для малышей, специализированная литература для детей. Обязательное условие – все книги должны быть написаны на русском языке, состояние – хорошее. Учебники принимаются только те, которые входят в федеральный перечень школьных учебников РФ. Они не должны быть старше 2015 года, уточняют в региональном минобре.

Принести книги можно в любом количестве. В пункте сбора их подготовят к отправке, сформируют комплекты литературы для школьных и для обычных библиотек.

Прием книг от амурчан проходит в по адресу: г. Благовещенск, ул. Шевченко, 11 (режим работы с 9.00 до 18.00, перерыв с 13.00 до 14.00, выходные – суббота и воскресенье). Телефон для справок: 8(4162)77-44-21.

На территории Амурской области акция «Книги – Донбассу» продлится до конца августа.