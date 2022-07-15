«Наконец-то тихо»: история беженки из Мариуполя, попавшей в Приамурье

В Благовещенске Татьяна обрела не только новую, мирную жизнь, но и шанс на выздоровление Фото: Юлия ЯНУШЕВСКАЯ

24 февраля 2022 года жизнь Татьяны Жеребецкой перевернулась.

В этот день не стало налаженного быта, не стало стабильности, а позже не стало и ее родного дома. В интервью «Комсомольской правде - Благовещенск» беженка из Мариуполя рассказала, как очутилась в Амурской области и почему больше не вернется на Украину.

Уже несколько лет Татьяна Дмитриевна борется с онкологическим заболеванием. На какое-то время рак отступал, но два года назад, как это часто бывает, вернулся. Лечится она теперь в Благовещенске, и, по словам амурских врачей, шанс есть. Главное теперь - найти силы и построить разрушенную жизнь заново.

«Пришли домой - а дома нет»

Началось все с бомбежек окраин Мариуполя. В первые дни люди старались не поддаваться панике. Ходили слухи, что на город напали, но верить в это не хотелось до последнего. Постепенно ситуация усугублялась. Воздушные тревоги, толпы в магазинах…

На химиотерапию, очередной курс которой должен был начаться 24 февраля, Татьяна Дмитриевна так и не попала - боялась оставлять детей одних.

Через три дня выключили свет. Пока мобильные телефоны были заряжены, Татьяна Дмитриевна созвонилась со старшей дочерью, жившей в другом районе. Та позвала к себе - переждать опасное время. Татьяна Дмитриевна собрала младших детей, 11-летних двойняшек, взяла продукты, кое-что из одежды и отправилась к дочери. В свой дом она больше не вернулась…

Дальше началось самое жуткое - танки на улицах, горящие дома. Семья отсиживалась в подвале, выходить было страшно. В один из дней бомба попала в соседний дом, полетели стекла, во дворе осталась большая воронка. Решили перебираться в церковь, которая находилась неподалеку. В подвале церкви провели 21 день. Пищу готовили на костре, из подвала выходили только поесть. Все происходящее отражалось на здоровье. От стресса у женщины отказывали ноги - ходить не могла.

Через три недели вернулись в дом дочери - здание пострадало, но не сильно, жить можно было. Пошли проверить, как там дом Татьяны Дмитриевны.

- Пришли - а дома нет, - воспоминает женщина. - А с ним не стало всех вещей и собаки. Вокруг тоже погорело много домов. На фотографии до сих пор не могу смотреть, сразу плачу. Дочь и не дает смотреть, бережет меня.

«Хотелось вдыхать запах хлеба»

Жизнь в Мариуполе тогда остановилась. Ни работы, ни денег, ни света, ни воды, ни газа. Доедали запасы. На улицах процветало мародерство - магазины грабили, дети бегали по складам. Домой приносили все, что удавалось найти.

Запомнился Татьяне Дмитриевне момент, когда впервые за три недели она увидела хлеб - буханку дали русские военные:

- Это чувство даже передать невозможно. Хлеб хотелось не есть, его хотелось просто нюхать. Просто вдыхать запах хлеба.

Гуманитарную помощь для жителей постепенно наладили, но оставаться все равно было опасно. Когда поняли, что малой кровью дело не обойдется, приняли решение уезжать. Детям надо учиться, маме - лечиться. Старшая дочь и зять стали выяснять, как попасть в Россию.

- Ехать на украинскую сторону даже не думали. После всего, что происходило на улицах, такой вариант не рассматривали. Узнали, что в Россию ходят волонтерские автобусы, и решились.

И вот, 25 апреля взяли чемодан консервов, самые необходимые вещи и поехали, толком не зная, где окажутся. Татьяна Дмитриевна, 29-летняя дочь с зятем и двумя детьми, 11-летние двойняшки и друг семьи.

В Докучаевске прошли фильтрацию. Сутки размещались на полу, кто где мог. Милиция, прокуратура проверяли документы, снимали отпечатки пальцев. В конце концов пересекли границу. Из Новоазовска добрались до Таганрога.

- Очень переживали, чтобы наших мужчин выпустили, но обошлось, - рассказывает Татьяна Дмитриевна.

На российской стороне семью и остальных беженцев разместили в ПВР. Приходили представители разных регионов, предлагали варианты, куда можно уехать. Больше всех семье приглянулось Приамурье - решили, что по климату эта сторона им ближе.

«В Мариуполь - поеду, на Украину - нет»

До Амурской области добирались на поезде. Семь суток лицезрели пейзажи из окна плацкартного вагона.

- Всю Россию зато посмотрели, - улыбается Татьяна Дмитриевна.

А дети больше всего радовались интернету на остановках. Но не потому, что избалованы гаджетами. А потому, что до этого два месяца жили без света.

В Благовещенске семью поселили в пункте временного размещения. Обеспечили питанием, выплатили подъемные. В стадии оформления российское гражданство. После этого семье дадут жилищный сертификат, на который бывшие мариупольцы хотят купить в Благовещенске дом.

В планах - пройти лечение и устроиться на работу. Татьяна Дмитриевна по профессии - повар, работала в футбольном клубе. Старшая дочь - продавец и делает маникюр. Зять работал на металлургическом заводе, имеет водительские права. Все хотят найти места по специальности.

Младшие дети в мае успели походить в благовещенскую школу № 12. Уже сдружились с местными ребятами и даже все вместе ходили в поход. Жарили шашлыки, катались на катамаране.

- Приняли нас очень хорошо. Люди здесь добрые, отзывчивые, столько вещей дали! Даже мешок картошки принесли. Мы очень благодарны. Никакого негатива нет - ни по отношению к нам, ни у нас. Такое ощущение, что мы дома, - делится наша героиня. - Мы всегда разговаривали на русском языке и учились тоже. В прошлом году в школах русский отменили, дети перешли на украинский. Но даже в 2014-м, когда случился переворот, Мариуполь был с Россией.

На вопрос, хотела бы она вернуться на Родину, Татьяна Дмитриевна ответила так:

- В Мариуполь - да, а на Украину - нет. Хотелось бы посмотреть, как восстанавливается город, навестить брата. Но жить, скорее всего, мы останемся здесь.

С лечением в России дела обстоят гораздо лучше. На Украине химиотерапия была платной - семь тысяч гривен, в перерасчете по прежнему курсу - 14-16 тысяч рублей. У нас лечение бесплатное. И шансы оценивают выше.

Впервые диагноз Татьяне Жеребецкой поставили в 2019 году. За жизнь пришлось побороться: операция, лучевая терапия, химиотерапия. На два года болезнь отступила, но на третий напомнила о себе снова. Врачи заявили без обиняков: пока химию делаешь - жить будешь.

Сейчас Татьяна Дмитриевна лечится в Амурском областном онкодиспансере, один курс химиотерапии позади. А впереди - новая работа, обустройство на новом месте и надежда на то, что все будет хорошо. Тем более, что жить женщине есть ради кого - по приезде узнали, что старшая дочь ждет третьего ребенка. А значит, и без того большая семья станет еще больше.

Немногим удается пройти через ад и остаться человеком, особенно таким, как Татьяна Жеребецкая - добрым, открытым и неунывающим. В происходящем она не винит простых людей, солдат или русский народ. К этому, по ее мнению, привела неграмотная политика и игры властей. А страдают, как всегда, люди. А люди просто хотят жить. В тишине.

- Когда в город зашла Россия, мы радовались, что наконец-то будет тихо, - сказала напоследок Татьяна Дмитриевна.