В карьере в Приамурье утонул молодой мужчина

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В Приамурье произошла еще одна трагедия на воде. В озере на песчаном карьере неподалеку от села Богородского утонул 25-летний мужчина.

По информации МЧС по Амурской области, это случилось вчера, 14 июля. Житель региона купался в озере на карьере в двух километрах от села в Ивановском округе. В какой-то момент он не смог всплыть на поверхность. Свидетели вызвали спасателей, в тот же день тело извлекли из воды.

По информации местных жителей, песчаные карьеры за Богородским – популярное место отдыха.

- Из-за добычи песка образовалось два озера, там постоянно отдыхают, купаются и рыбачат. С двух деревень, Богородское и Черемхово, летом приезжают люди. А карьеры эти достаточно опасные, там очень резко начинается глубина, в песок ноги проваливаются. Где-то пробиваются очень холодные родники, может судорога схватить… Удивительно, что до этого никто не тонул.