В жуткой аварии в Благовещенске погиб мотоциклист

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Вчера поздно вечером, 14 июля, в Благовещенске произошла страшная авария. участниками стали автомобиль и мотоциклист. Последний, к сожалению, погиб на месте. Очевидцы рассказали подробности.

По словам свидетелей, мотоциклист ехал по Игнатьевскому шоссе по направлению к панораме. При этом скорость транспортного средства превышала все допустимые пределы. Водитель с лёгкостью обогнал машины, ехавшие со скоростью 160 км/ч. Но не вписался в поворот и врезался в припаркованный Nissan Skyline. Автомобиль получил механические повреждения задней части. Водитель мотоцикла погиб.

В социальных сетях пользователи приносят соболезнования семье погибшего. Некоторые отмечают, что мотоциклисты часто не соблюдают скоростной режим и в результате становятся жертвами аварий.

В УГИБДД рассказали подробности произошедшего:

- Сотрудниками полиции устанавливаются обстоятельства дорожно-транспортного происшествия, произошедшего 14 июля около 21.15 в районе дома №9 ул. Панорамной. По предварительной информации, авария произошла с участием мотоцикла Honda VFR800 и автомобиля Nissan Skyline.

В результате ДТП водитель мотоцикла 1978 года рождения погиб, водитель автомобиля 1994 года рождения госпитализирован в больницу.