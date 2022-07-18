Переживают или выживают: как обстоят дела у амурских кинотеатров после ухода Голливуда

Некоторые амурчане еще ходят в кинозалы – но их становится все меньше Фото: Евгения ГУСЕВА

Пару недель назад мы наткнулись на сообщения журналистов другого региона в чате «Комсомолки»: «Коллеги, у нас из-за санкций закрываются кинотеатры, какие-то урезают режим работы». И решили проверить - а действительно, как у нас?

Журналист «КП-Благовещенск» выяснил, через что проходит сфера кино в Амурской области.

Без помощи и поддержки

Сборы в кинотеатрах по всей России упали на 70-90%, и Приамурье не стало исключением. Люди перестали ходить в кино - отечественные картины им совсем не по душе. Об этом нам сообщил менеджер по прокату кинотеатров Благовещенска и Свободного Андрей Пономарев:

- Ушли ведущие голливудские студии, ассортимент обеднел, сборы значительно упали - на 70-90% от аналогичного периода до спецоперации. Пока все очень плачевно: кинотеатры плодят долги в надежде, что политическая ситуация в ближайшее время изменится, и голливудские компании, понимая, что они тоже теряют заработок, вернутся. Либо правительство предложит другой план действий.

Недавно собеседник услышал в новостях о параллельном импорте зарубежных фильмов: специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой предложил использовать его для спасения российских кинотеатров. Он подчеркнул, что такие механизмы не являются пиратством, ведь «показываются фильмы - отчисляются деньги. Это как с нашим долгом: деньги есть, а брать не хотят».

Правда, Андрей Пономарев пока не понимает, как эта система будет работать.

- Как это сделать так, чтобы это не было пиратством, имело правовой статус и не имело плохих последствий для кинотеатров? Об этом должны думать не мы, а власти. Но это все долго делается - в такой ситуации мы находимся уже пятый месяц. От правительства официально нет никаких мер поддержки. Мы куда только не обращались, разве что к президенту. Но если по всей стране такая ситуация, значит, нет какого-то решения.

Как они, так и мы

Общественный бизнес-омбудсмен Амурской области Борис Белобородов пояснил, что у параллельного импорта могут быть две стороны: либо банальное пиратство без приобретения лицензии у правообладателя, либо так называемое принудительное лицензирование, когда в кинотеатре демонстрируют копию фильма, а правообладателю пересылают деньги за стоимость лицензии, которую прокатчики высчитывают сами.

- Понятно, что оба способа формально противоречат российскому и международному правам. Однако, учитывая ситуацию, в которой оказалась наша страна, и учитывая действия недружественных стран, наверное, можно было бы предположить, что раз с нами поступают незаконно, то и мы в ответ будем действовать так же. Но лучше, конечно, не заниматься пиратством. Пусть это будет принудительное лицензирование, - отмечает Борис Леонидович.

Между тем он подчеркивает: зато у киноиндустрии России появился хороший шанс развиваться, когда с рынка ушли зарубежные конкуренты. И этим шансом нужно пользоваться.

Взгляд в ненужное будущее

Но пока власти ничего не решили, сфере кино приходится чем-то жертвовать. В кинотеатрах, подведомственных Андрею Пономареву, сократили рабочий график: день начинается позже, а заканчивается раньше. В среднем, «убыло» 2-3 рабочих часа. Пришлось отказаться от утренних и ночных сеансов.

- Знаю, что 5-7 регионов за счет местного бюджета компенсировали убытки кинотеатров. А сейчас власти говорят о поднятии производства отечественных фильмов. С одной стороны это хорошо, с другой - съемка стандартной картины занимает 1-2 года. Может, вкладывать в будущее это хорошо, но результат мы увидим только через пару лет.

Как пережить этот период, представители киноиндустрии не понимают - не опускаться ведь до пиратства! Андрей Пономарев отмечает, что в некоторых регионах такая практика уже есть.

- Надеемся, что власти обратят на нас внимание, ведь даже Ленин говорил, что кино - это важнейшее из искусств. И мы не понимаем, почему поддерживают другие сферы. Возможно, потому, что кино - не хлеб насущный, есть более важные стратегические отрасли, - заключает Андрей Пономарев.

То, что некоторые зарубежные фильмы все еще официально выходят в России, объясняется тем, что они были выкуплены заранее вплоть до 22 февраля. А некоторые студии продолжают сотрудничать с Россией, например независимая американская кинокомпания «А24».

А КАК У НИХ?

Жизнь в санкциях

Запреты других стран сильно повлияли на работу кино во всех регионах. Так, в приморском Партизанске после 11 лет работы закрылся единственный кинотеатр. Это произошло почти сразу же после начала спецоперации - в марте.

- Мы не вытягиваем расходы, а кинотеатр находится в аренде. Не думаю, что он откроется в будущем, - высказались представители заведения.

Последний рабочий день кинотеатра был 16 марта, прямо перед днем рождения: первый сеанс состоялся 17 марта 2011 года.

В Приморье уже закрылись пять кинотеатров, а в Хабаровске пока никто закрываться не собирается. Только два зала в хабаровском кинотеатре Four room пошли под сокращение.

- Кинотеатр Four room сейчас действует наполовину. Остальные кинотеатры, которые находятся в моем ведении, - «Дружба», «Атмосфера», «Хабаровск» и «Космопорт» работают в штатном режиме. Закрываться мы пока не планируем, - сообщил директор Андрей Чинарев.

Аналогично высказались владельцы двух старейших и больших кинотеатров Хабаровска - «Совкино» и «Гигант». Хоть и дается им это непросто. И если «Совкино» находится в краевой собственности и может рассчитывать на поддержку, то «Гигант» содержится в частных руках и рассчитывать на субсидии не может, хотя и является памятником культуры федерального значения.

- Пока мы не планируем закрываться, все залы работают в штатном режиме. Конечно, мы видим, что отсутствие голливудских новинок влияет на посещаемость кинотеатров и их экономику. В репертуаре есть что смотреть, но массового заполнения залов не наблюдается. Нам не хватает средств, чтобы покрыть все свои расходы. Поэтому мы ожидаем субсидий от государства. Местное правительство отказало в помощи, но мы периодически обращаемся к властям за поддержкой. Пока что мы выживаем за свой счет, - рассказал директор сети кинотеатров «КиноГигант» Андрей Яковлев.

Во втором крупном городе Хабаровского края - Комсомольске-на-Амуре - кинотеатры тоже работают, как и прежде.

- У нас в городе всего два крупных кинотеатра: «Факел» и «Красный». Меры поддержки они не запрашивали. Будем надеяться, что они продолжат работать и впредь, - отметил советник главы Комсомольска-на-Амуре по взаимодействию с общественностью и СМИ Иван Лаврентьев.

Получается, в Приамурье еще не так плохо - наши кинотеатры хоть и страдают, но через силу радуют жителей региона новинками.