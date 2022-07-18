На реке Томь в Белогорске пропал 17-летний подросток

Фото: администрация Белогорска

Очередное происшествие на воде зарегистрировали в Амурской области. На реке Томь в Белогорске пропал 17-летний юноша. Его до сих пор не нашли.

По данным соцсетей, молодой человек пропал накануне в районе «Амурсельмаша». О том, что парень потерялся, в полицию сообщила его сестра.

В ГУ МЧС по Амурской области информацию подтвердили. Подростка 2005 года рождения ищут спасатели и полиция. Собственную проверку начала прокуратура.

По данным ведомства, молодой человек пропал в 17.00 17 июля. Он купался в реке Томи в необорудованном месте и решил ее переплыть. Вещи и телефон остались на берегу.

Ведомство проверит, не было ли нарушений законов об основах профилактики безнадзорности несовершеннолетних, соблюдены ли законы об оборудовании мест, не предназначенных для купания.

Доследственную проверку начали в следственном комитете. Его специалисты уже осмотрели место происшествия и опросили очевидцев. Подростка продолжают искать. По результатам проверок ведомств будут приняты соответствующие меры.