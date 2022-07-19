Девочки из Ивановки сами убрали детскую площадку, чтобы играть в чистоте

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В Ивановке двум девочкам настолько надоела грязь на детской площадке, что они решили убрать ее сами. Об этом рассказали в социальных сетях.

Милана Перехожева и Мария Жанова взяли инициативу в свои руки и навели порядок на детской площадке, которая находится на улице Заречной.

- Хотелось бы, чтобы и другие гости детской площадки не мусорили и держали в чистоте то место, где они проводят свободное время! Родители, приучайте своих детей к чистоте! – обратились к односельчанам жители Ивановки.

Комментаторы поддержали инициативных девочек и назвали их примером для подражания.