«Запечатлевший мгновения»: в Благовещенске открылась выставка военного корреспондента

Экспозиция приурочена ко Дню фотографа Фото: Амурский областной краеведческий музей

Конец тяжелой рабочей недели скрасит разнообразный досуг. В учреждениях культуры Благовещенска для горожан подготовили занимательные выставки и мастер-классы. Рассказываем, что посетить в выходные.

Мгновения из прошлого

В Амурском областном краеведческом музее им. Г. С. Новикова-Даурского открылась выставка работ военного корреспондента Приамурья Виталия Толстенко «Запечатлевший мгновения» (6+). Здесь представлены фотографии, выполненные автором в 1950-1980 годах. Экспозиция приурочена ко Дню фотографа.

Амурский ветеран и военный корреспондент Виталий Павлович Толстенко увлекся фотографией еще в школьные годы. Много лет работал фотокором в разных амурских газетах - «Амурская правда», «Самовар», «Дальневосточный пограничник» и др. Сегодня его работы хранятся в Амурском областном краеведческом музее, по ним можно изучать историю Приамурья.

- Это событийные фоторепортажи и фотоистории трудовых коллективов, ценные кадры с изображением речных судов и видов стоящего на границе города. На выставке посетители увидят облик Благовещенска советских времен: кондитерскую фабрику «Зея», здания школы № 4, ДВОКУ, аэропорта. Кроме того, на фотокарточках Виталия Толстенко запечатлены моменты как военной службы, так и мирных дней. Дополнят экспозицию личные вещи фотокорреспондента, а также коллекция фототехники из фондов музея, - рассказали специалисты культурного учреждения.

Свою работу фотовыставка продолжит до 29 августа.

Узнать немного больше

А музейно-выставочный центр «Дом И. А. Котельникова» готов порадовать горожан другими занимательными событиями. Например, любители истории точно оценят интерактивное мероприятие «Отчего? Оттого!» (6+). Здесь ваше чадо познакомится с детской старинной энциклопедией, которой более ста лет, и прочитает дореволюционный текст - что может быть интересней! Здесь вам ответят на вопросы: кто воспитывал детей в купеческих семьях и какие навыки им прививали? Какие детские книги и журналы любили читать дети в конце XIX - начале XX в.? Стоимость билета - 200 рублей. Начало - 23 июля, в 12.00, ул. Краснофлотская, 131/1 - не опаздывайте!

В том же музейно-выставочном центре, в 15.00, по той же стоимости, начнется экскурсия по выставке «Свет из сердца. Часть 2. Из истории амурского предпринимательства» (6+). Мероприятие знакомит с представителями делового Приамурья, сыгравшими немаловажную роль в социальном и экономическом развитии области: Буяновы, Гуриковы, Кувшиновы, Матвеенко и др.

- Являясь владельцами торговых домов, приусадебных хозяйств, золотопромышленниками и пароходовладельцами, эти предприниматели внесли огромный вклад в экономику области. Роль предпринимателей не ограничивалась только их деловой активностью. Они принимали активное участие в общественной и культурной жизни, были членами различных благотворительных обществ и организаций, попечительских советов. Многие из них избирались гласными городской Думы, - говорится в анонсе мероприятия.

Для тех, кому по душе свежий воздух, специалисты «Дома И. А. Котельникова» подготовили пешую экскурсию «Пройдем по Благовещенской…» (12+). На ней вы сможете узнать интересные истории о дореволюционных общественных зданиях нашего города, а также принадлежавших амурским купцам и золотопромышленникам. Она будет интересна всем, кто любит историю и архитектуру нашего города. Экскурсия пройдет в субботу и воскресенье, в 16.00. Стоимость билета - 200 рублей. Приобрести их можно в кассе музейно-выставочного центра. Задать все вопросы и записаться можно по телефону: 8 (4162) 49-44-10.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Хотите на квест?

В Амурском областном краеведческом музее пройдет еще ряд мероприятий. К примеру, горожан ждут два квеста. Публикуем, на что еще можно сходить в выходные.

Тематическая экскурсия по выставке «Наряд невесты - 100 лет истории» (12+)

Цена билета: взрослые - 200 рублей, студенты, пенсионеры - 150 рублей, дети - 100 рублей

23 июля, 12.00

Автобусная экскурсия «По историческим и памятным местам Благовещенска» (12+)

Необходима предварительная запись по телефону: 8 (4162) 77-34-14

Цена билета: 400 рублей

23 июля, 17.00

Квест по музейной экспозиции «В поисках музейных сокровищ» (6+)

Цена билета: 200 рублей.

24 июля, 14.00

А еще в Благовещенске пройдут экскурсии и кваесты! Фото: топ-гранты.рф

Квест в подвале музея «Подвал» (12+)

Цена билета: 300 рублей. Действует Пушкинская карта.

24 июля, 17.00

Все мероприятия пройдут в Амурском областном краеведческом музее по адресу: улица Ленина, 165.

ПОСМОТРИМ!

Киноманы, в зал!

В благовещенских кинотеатрах программа тоже насыщенная. Несмотря на санкции, здесь есть что посмотреть. Вот что вошло в топ амурчан на этой неделе:

«Школа волшебства» (6+). Добрая и могущественная колдунья Долорес обучает одаренных детеи основам магии. Однажды она спасает озорную и бесстрашную девочку Паолу, на которую объявил охоту ужасныи барон, ненавидящии всех ведьм. Из-за его коварных планов существование всеи Школы волшебства оказывается под угрозои .

«Первая любовь» (16+). Пронзительная история о настоящей любви. Школьники Джим и Энн готовятся к поступлению в университет. Но неожиданно в их стройные планы вмешивается разгоревшееся первое серьезное романтическое чувство. Необходимо сделать сложнейший выбор, который определит их будущее…

«Кощей. Похититель невест» (6+). Вечно молодой и всегда с иголочки одетый Кощей вот уже триста лет почему-то не может найти себе невесту. Он и запугивал, и похищал, и превращал в лягушек разнообразных царевен, но эти ухаживания так и не помогли принцу тьмы. Тем временем прекрасная богатырша Варвара только и делает, что отбивается на арене от женихов, позарившихся на ее приданое. Однако, завладев кощеевой иглой, царь Горох придумывает, как добраться до Варвары. Вот только он не учитывает одного - смерть Кощея хоть и заключена в игле, но в его сердце еще может ожить любовь…

«Одна» (12+). 24 августа 1981 года молодожены Лариса и Владимир Савицкие ступили на борт самолета, следующего рейсом Комсомольск-на-Амуре - Благовещенск. За 30 минут до посадки гражданский борт АН-24 столкнулся с бомбардировщиком ВВС СССР и развалился на куски на высоте больше 5 километров над землей. Выжить не должен был никто… но произошло чудо. Лариса Савицкая очнулась посреди обломков самолета в непроходимой тайге. Теперь она сама должна сотворить настоящее чудо, на которое способен только сильный духом человек.

«Фантастические твари: тайны Дамблдора» (12+). Профессор Альбус Дамблдор узнает, что могущественный темный волшебник Геллерт Грин-де-Вальд планирует захватить власть над миром. Понимая, что не сможет остановить его в одиночку, Дамблдор просит магозоолога Ньюта Саламандера возглавить команду выдающихся волшебников и одного отважного магла-пекаря. Им предстоят невероятно опасные приключения, встреча со старыми и укрощение новых магических существ и борьба со сторонниками Грин-де-Вальда, которых становится все больше.