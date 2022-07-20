Нам доверяют: типография «Дважды два» напечатала книгу к юбилею ДВОКУ

Фото: архив КП

Типография «Дважды два» в Благовещенске печатает на заказ книги различных форматов. Клиенты обращаются сюда, когда хотят создать сборник стихов или посвящённый масштабной выставке каталог, а ещё – для печати изданий к юбилеям компаний или иных организаций.

Именно «Дважды два» доверили печать книги к 80-летию Дальневосточного высшего общевойскового командного училища им. Маршала Советского Союза К. К. Рокоссовского. И не прогадали: издание было готово в срок и сделано по высшему разряду.

Фото: архив КП

Для создания внушительного тома потребовались силы многих людей. Ведь недостаточно просто напечатать текст и фотографии на выбранной бумаге. Нужно сшить страницы книги в тетради при помощи ниткошвейки, сделать твёрдый переплёт, вставить блок со страницами книги в обложку, приклеить каптал и форзац… Да, немало постпечатных операций потребовалось, чтобы книга «80 лет в строю» увидела бы свет!

Но силы были потрачены впрок: издание стало образцом первоклассной печати, которую предлагает «Дважды два». Тяжёлую, красивую книгу приятно держать в руках. Не менее приятно листать страницы – для них выбрали мелованную глянцевую бумагу. Неудивительно, что книга «80 лет в строю» заняла почётное место на полке достижений типографии – работой над ней и впрямь можно гордиться.

Фото: архив КП

И подобные книги в типографии «Дважды два» могут напечатать для каждого заказчика. Возможны различные варианты формата, переплёта, бумаги – вплоть до дизайнерских вариантов.

- Наконец, у нас вы можете заказать весь цикл предпечатной подготовки. Это набор текста, корректура, редактура, вёрстка, иллюстрирование, дизайн, регистрация издательского пакета, продвижение издания и подготовка электронной версии, - подытожили в компании.

Фото: архив КП

Чтобы заказать печать книги в Благовещенске, звоните по телефону 49-46-76 (доб. 1062), пишите в WA по номеру 8-961-954-60-07 или оформляйте заказ онлайн – на сайте tdd.su. А ещё можно прости прийти в офис «Дважды два» на улице Зейской, 229.