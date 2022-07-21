Хлам или польза: нужны ли Благовещенску блошиные рынки?

Постепенно блошиный рынок как культура ушел из Благовещенска Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

В советское время в нашей стране были популярны блошиные рынки - места, где одни люди могли продать старые, уже не нужные вещи, а другие их купить «со скидкой». Любили их и антиквары, ведь именно здесь можно было найти что-то редкое, винтажное и атмосферное, да еще и по хорошей цене.

Магнит для туристов

В Благовещенске когда-то тоже существовал блошиный рынок. Он появился до революции, рассказал «Комсомолке» антиквар и коллекционер Руслан Башмаков. Здесь вовсю шла торговля с китайцами, да и среди местных старые вещи всегда были востребованы.

- В советское время, примерно в 30-40-е годы, в районе сегодняшнего «Универмага» гуляли старьевщики. Помню, как еще в моем детстве один из них ездил по городу на велосипеде. В конце 70-х, когда в Благовещенске появился рынок «Центральный», они переехали туда. И практически до 90-х торговали там.

Блошиные рынки помогут многим амурчанам избавиться от старых и ненужных вещей более гуманным способом - продажей, а не выбросом в мусорное ведро Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

Потом постепенно блошиный рынок как культура ушел из Благовещенска. Появились новые магазины, крупные торговые центры, и старые вещи стали никому не нужны. Хотя сейчас, уверен Руслан Башмаков, такое место с антиквариатом может неплохо развить туризм в Приамурье.

- Китай рано или поздно все равно откроют, к нам приедут их туристы. Им будет интересно приобрести что-то на память. Да и во многих городах - крупных и мелких - есть огромные блошиные рынки. Например, в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Самаре. И администрации этих городов ничуть не стыдятся, не боятся, что из-за рынков могут возникнуть какие-то проблемы. А на Дальнем Востоке подобного нет, хотя не использовать близость с Китаем - это глупо.

Кроме того, уверен коллекционер, блошиные рынки помогут многим амурчанам избавиться от старых и ненужных вещей более гуманным способом - продажей, а не выбросом в мусорное ведро. Другие же, кто любит винтаж, могут приобрести антикварные вещи советского периода и проникнуться историей Советского Союза.

- Это новое городское пространство. И с точки зрения туризма блошиные рынки - идеальный вариант. Они лучше музеев, где предметы старины можно только посмотреть, но не потрогать. А на рынке есть возможность и посмотреть, и потрогать, и даже приобрести! Минусов здесь нет никаких. Почему бы не сделать такое пространство? Я не понимаю, какие для этого могут быть препятствия, - считает Руслан Башмаков.

При этом антиквар уверен: все это легко возобновить, достаточно лишь согласования с администрацией города. Нужно, чтобы мэрия выделила пространство, на котором был бы организован рынок. С продавцов бы брали небольшую плату за место. Руслан Башмаков считает, что горожане точно оценили бы идею.

Идут на блошиный рынок люди не только за антиквариатом, но и за особенной атмосферой Фото: Василина ВАСИЛЬЕВА

Особенная атмосфера

Идут на блошиный рынок люди не только за антиквариатом, но и за особенной атмосферой. Это отмечает другой коллекционер, Евгений Литус. Да, без такого места можно прожить, но оно все равно необходимо тем, кто любит историю.

- Блошиный рынок - это та часть в пирамиде Маслоу, которая идет после удовлетворения всех потребностей, когда общество стремится к развитию и расширению своего кругозора, - считает коллекционер.

Евгений Литус отмечает, что благодаря блошиному рынку старинным предметам можно подарить и вторую, и третью, и даже 18-ю жизнь. Эти вещи можно как использовать по назначению, так и трансформировать - все зависит от желания покупателя.

- Блошиный рынок - это такой бренд, который востребован в любом городе. Один из популярных вопросов, который задают туристы, приезжая в другой город: «А есть ли у вас блошиный рынок?». Это всегда своего рода определенная атмосфера, это всегда харизматичные, интересные, странные люди, причем как продавцы, так и покупатели. Даже наблюдение за их общением вызывает огромнейшее удовольствие. Это то чувство, которое вы не встретите в современной торговле.

И самый большой плюс - конечно же, цена. Предметы, которые можно встретить на блошином рынке, продаются в два-три раза дешевле, нежели в антикварных магазинах. Именно поэтому такое место будет притягивать туристов абсолютно всегда. Евгений Литус уверен: блошиный рынок - неотъемлемая точка на туристической карте любого города.

А КАК У НИХ?

Рынок выходного дня

Блошиные рынки могут быть организованы по-разному. Например, во Владивостоке, Екатеринбурге и Казани они сделаны по типу воскресного базара и занимают обочины и тротуары.

А в Санкт-Петербурге на улице Удельной есть постоянный блошиный рынок. Он работает и в выходные, и в будние дни. Для продаж выделена отдельная территория. Там можно найти товары на любой бюджет и для любых целей. Например, именно на таких рынках часто покупают реквизит для съемок фильмов. Популярен блошиный рынок в Измайловском кремле в Москве. Он работает по выходным и привлекает не только коллекционеров, но и туристов - российских и иностранных.

КОНКРЕТНО

Есть ли шанс на рынок?

Антиквар и коллекционер Руслан Башмаков говорит, что для появления в городе блошиного рынка нужно разрешение администрации. Мнение чиновников на этот счет менялось несколько раз. Так, в апреле 2021 года в мэрии заявили, что рынок организовывать не собираются:

- Мы стараемся уйти от формата уличной торговли. Поэтому вместо хозяйственных рынков у нас открываются торговые центры. Коллекционеры могут переносить продажи в соцсети, это направление сейчас активно развивается. К тому же летом на набережной многие умельцы продают на открытом воздухе свои поделки, антиквариат. В таком виде блошиный рынок может быть организован. В классическом понимании - нет, не думаем.

А уже в октябре того же года мэр Благовещенска Олег Имамеев во время прямого эфира в соцсетях заявил, что блошиный рынок может появиться в городе, если найдется желающий заняться его организацией. Сейчас, правда, решение снова поменялось. Коллекционерам Олег Гатауллович предлагает посещать по воскресеньям областную библиотеку - там собираются увлеченные люди, чтобы пообщаться и приобрести что-то интересное. Желающие продавать предметы старины могут отправиться на рынок ВДНХ - там есть свободные места.

- После открытия границы с КНР, в случае необходимости, можно будет вернуться к рассмотрению данного вопроса, - заключил мэр.