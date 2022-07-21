В ДТП в Приамурье тяжелые травмы получил амурчанин, некогда спасший дом от пожара

Фото: архив героя

В ноябре прошлого года Благовещенск услышал имя Анатолия Бурдинского. Мужчина спас от пожара дом. Тогда рядом со зданием загорелся хлам, и амурчанин, не раздумывая, бросился его убирать. Местные жители благодарили горожанина, называли его своим героем. Только теперь помощь нужна ему самому.

Именно Анатолий был за рулём грузовика, столкнувшимся 18 июля с автобусом, в котором были дети. У мужчины тяжёлое состояние, близкое к критическому. Его брат Николай рассказал корреспонденту «Комсомолки» о состоянии своего родственника.

- По всей видимости, ему стало плохо – либо потерял сознание, либо произошел резкий приступ, из-за чего его выкинуло на встречную. В последнее время он жаловался на сердце. Собирался проходить обследование, но неизвестно, успел ли. Хотя он нечасто говорит о проблемах, не любит. В тот день, по словам его коллег, он говорил, что сильно устал и чувствует себя плохо. Собирался отвезти материалы на дачу и отдыхать. Но не доехал, - делится подробностями мужчина.

Николай уверен: другой причины происшествия быть не могло, Анатолий – спортивный человек. Сейчас он находится в медикаментозном сне. Медики планируют последить за его состоянием, и через несколько дней будут принимать решение.

- У него много переломов, лицо нужно собирать по частям, вероятно, было какое-то кровоизлияние. Пока, в данный момент, хирурги не могут его оперировать.

Родственники Анатолия находятся в подвешенном состоянии, все очень переживают за состояние мужчины. На семью свалились большие траты – нужно поддерживать состояние больного, врачи часто просят что-то принести. Желающие могут помочь Бурдинским материально, переведя средства на карту жены Анатолия:

Карта Сбербанка

4274320058620132

Бурдинская Татьяна Михайловна