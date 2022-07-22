«Агрессивных не выпустим»: как будут работать приюты для животных в Приамурье

До конца года межмуниципальный приют для животных откроется в Тынде Фото: архив КП

В Амурской области совсем скоро откроются межмуниципальные приюты для бездомных животных. Когда они смогут принять животных, как будут работать и почему волонтеры не верят, что ситуация станет лучше?

Сроки известны

Проблема бездомных животных остро стоит во всех городах Амурской области. Чтобы решить вопрос, в регионе готовят межмуниципальные приюты. Пять крупных учреждений смогут принимать «бездомышей» не только со своей территории, но и из соседних районов. Появятся приюты в Шимановске, Свободном и Тынде, а также в Белогорском муниципальном округе и Тамбовском районе.

Первый на очереди Шимановск, строительные работы там уже закончены. Учреждение планируется открыть в 20-х числах июля. 13 июля межмуниципальный приют временного содержания безнадзорных животных посетили зампред правительства Амурской области Олег Турков и начальник регионального управления ветеринарии Сергей Самохвалов.

Вскоре приют примет первых 50 животных как из Шимановска, так и из других муниципальных образований. Администрация города отчиталась, что штат практически укомплектован.

Сразу после открытия в приюте смогут разместить до 150 собак одновременно, впоследствии количество «жильцов» увеличат до 350. Содержать будут только тех, что отловила специальная служба, которая работает по заявкам.

До конца года межмуниципальный приют для животных откроется в Тынде. Реконструкцию подобранных помещений планируют завершить к ноябрю этого года.

В Свободном тем временем расширяют временный приют для безнадзорных животных, который уже работает. Учреждение сможет принять на 50 животных больше. Сейчас каждому хвостатому выделяется отдельный вольер, питание и необходимое лечение. Всех собак стерилизуют и чипируют, а через 40 дней возвращают в среду обитания. По такому же принципу - отлов - стерилизация - вакцинация - выпуск (ОСВВ) - будут работать и другие межмуниципальные приюты.

- Агрессивных особей не выпускают в среду, так как это опасно для жителей, - уточняют в пресс-службе администрации Свободного. - Уже разработано положение, которое позволит пожизненно оставлять обозленных собак в приюте. Агрессивность в этом случае надо будет подтверждать. Этот вопрос решит комиссия, в которую войдут специалисты управления ветеринарии, штатный ветеринар, представители специальной службы по отлову и управления по ЖКХ и благоустройству Свободного. Разумеется, пожизненное содержание агрессивных псов - это статья расходов, которая ляжет на городской бюджет. И напомним еще раз, что усыпление, травля, отстрел бездомных собак - это уголовно наказуемое деяние!

Волонтерское сомнение

Волонтеры Благовещенска не уверены, что приюты сильно улучшат ситуацию на улицах города. Специалисты объяснили свою позицию.

- С одной стороны, хорошо, что этим начали заниматься, - отметила Ольга Кривицкая, руководитель НКО «Подари жизнь» («Кошкин дом»). - С другой - у нас к межмуниципальным приютам двоякое отношение. Я думаю, лучше помогать волонтерам. Государственные приюты - это работа, а зоозащитные организации - это состояние души, поэтому и отношение к «хвостикам», питание и лечение у зоозащитников будут лучше.

Тревожит волонтеров и принцип «отлов - стерилизация - вакцинация - выпуск» (ОСВВ). Такой подход означает, что животные вновь окажутся на улице. Исключением станут только агрессивные собаки.

- Есть люди, которые не любят собак, боятся их, - пояснила волонтер. - Им все равно, кастрированный это пес или нет, агрессивный ли. Люди будут продолжать испытывать страх, для них собака - источник угрозы. Если животное забрали с улицы, а через какой-то промежуток времени опять туда вернули, все равно найдутся недовольные.

ОСВВ подходит для собак, которые живут на безопасной территории, где их кормят и лечат при необходимости.

- Например, есть базы, стройки или дворы, на которых ставят для собак будки, люди их кормят. Тогда, конечно, ОСВВ - хороший вариант, чтобы собаки не плодились, - добавила зоозащитница.

Волонтеры уверены: межмуниципальные приюты будут сильно зависеть от человеческого фактора. Поэтому необходимо, чтобы зоозащитные организации эти приюты проверяли и курировали.

- Там будут трудиться обычные наемные рабочие, которые получают зарплату, но не все же готовы добросовестно выполнять обязанности, не все любят животных, - считают зоозащитники.

Что действительно могло бы помочь с численностью животных на улице, считают волонтеры, это квота на бесплатную стерилизацию для всех жителей региона. Зоозащитники считают, что даже если ввести подобное на год, это уже существенно поможет ситуации. Ведь зачастую вопрос о стерилизации упирается в деньги.

Не время расслабляться

Казалось бы, межмуниципальные приюты должны помочь волонтерам, но любители животных знают - работы меньше не станет. Как рассказывают зоозащитники, уже приходилось спасать и лечить животных с бирками в ушах. Отловленных когда-то собак находят сбитыми и ранеными. Но волонтеры не могут позволить себе отпускать спасенных ими собак на улицу.

- У волонтеров эмоциональная привязанность к животным, - поделилась Ольга Кривицкая. - Вот представьте, взяли собаку, увезли в приют, где ее кормят, лечат. На место этой собаки приходят другие. Потом отловленное животное возвращают «в привычную среду». Она уже отвыкла добывать пропитание, а на месте станет изгоем среди новых собак. Мы не можем так поступать. Мы их пристраиваем в добрые руки.

Пристроить непросто. Хотя волонтеры признаются, что люди становятся гораздо добрее к братьям нашим меньшим.

- Животных забирают не так часто, как хотелось бы, но забирают, - рассказала Ольга Кривицкая. - Люди сейчас стали добрее, может быть, благодаря интернету, появилось больше сочувствия к животным. Иногда берут даже «сложных» собак, занимаются с кинологом.

Именно поэтому волонтеры считают, что финансирование частных приютов принесло бы больше пользы. На данный момент волонтерские передержки содержатся за счет волонтеров и неравнодушных людей, которые помогают пожертвованиями и подарками для «хвостиков».

МЕЖДУ ТЕМ

В борьбе с бездомными животными отличился Свободный. Пока рабочие занимаются расширением временного приюта, в городе полным ходом идет проектирование приюта постоянного цикла.

Как сообщает пресс-служба администрации Свободного, планируемая мощность будущего учреждения - 250 бездомных собак и 50 кошек. Особенностью станет то, что животные будут находиться в приюте до своей естественной смерти или до того момента, пока не найдут добрые руки.

В настоящее время под объект выделили и зарезервировали земельный участок. Проектно-сметная документация будет готова к осени этого года. Далее наступит этап строительства.