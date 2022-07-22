Благовещенск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Благовещенск
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Благовещенск
+20°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество22 июля 2022 6:59

Благовещенские волонтеры ищут мужчину, спасшего женщину с ребенком от нападения с ножом

Преступник пытался пробраться в квартиры через выбитое окно
Василина ВАСИЛЬЕВА
Фото: архив КП

Фото: архив КП

Накануне в Благовещенске произошел счастливый случай спасения. Неизвестный напал на женщину с ребенком. Преступник выбил окно в квартире и бросился на жильцов с ножом. Жертв спас случайный прохожий.

Инцидент произошел поздно вечером 21 июля в доме на улице Загородной. Мужчина выбил окно в квартире на первом этаже, проник внутрь и напал с ножом на женщину и ребёнка.

На крики о помощи прибежал случайный прохожий. Он и обезвредил нападавшего. Теперь волонтёры ПСО «Амур» ищут героя, который предотвратил трагедию. Спасителя женщины и ребёнка просят позвонить по телефону 89098188827.

Происшествие подтвердили в полиции.

- По данному факту поступило обращение в полицию. В первый раз об этом сообщил прохожий, который увидел данный инцидент. На место выехали сотрудники полиции, женщину опросили. Она написала заявление. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, - рассказали в пресс-службе благовещенской полиции.

Интересное