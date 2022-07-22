Благовещенские волонтеры ищут мужчину, спасшего женщину с ребенком от нападения с ножом

Фото: архив КП

Накануне в Благовещенске произошел счастливый случай спасения. Неизвестный напал на женщину с ребенком. Преступник выбил окно в квартире и бросился на жильцов с ножом. Жертв спас случайный прохожий.

Инцидент произошел поздно вечером 21 июля в доме на улице Загородной. Мужчина выбил окно в квартире на первом этаже, проник внутрь и напал с ножом на женщину и ребёнка.

На крики о помощи прибежал случайный прохожий. Он и обезвредил нападавшего. Теперь волонтёры ПСО «Амур» ищут героя, который предотвратил трагедию. Спасителя женщины и ребёнка просят позвонить по телефону 89098188827.

Происшествие подтвердили в полиции.

- По данному факту поступило обращение в полицию. В первый раз об этом сообщил прохожий, который увидел данный инцидент. На место выехали сотрудники полиции, женщину опросили. Она написала заявление. В настоящий момент по данному факту проводится проверка, - рассказали в пресс-службе благовещенской полиции.