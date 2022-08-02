В Благовещенске стартовала продажа билетов на «Амурскую осень»

Фото: архив КП

В Благовещенске с 11 по 18 сентября пройдет фестиваль кино и театра «Амурская осень». На юбилейное мероприятие приедут любимые многими акткры, а театр имени Вахтангова привезет несколько постановок.

В этом году фестивалю исполняется 20 лет. Уже стала известна конкурсная программа спектаклей. Какие постановки покажут в Благовещенске, сколько стоят билеты фестиваля и где их купить – в материале «Комсомолки».

«А как вы изволите поживать?» (16+).

Спектакль-шутка по мотивам произведений А. Чехова. Две истории начинаются в разных местах, но в процессе спектакля истории переплетаются и все превращается в яркую комедию положений. Калейдоскоп человеческих страстей, столкновений, абсурдных ситуаций, неосуществленных замыслов оборачивается фантасмагорией «веселого» Чехова, энергией его театральности, чередой актерских бенефисов.

Режиссер: Сергей Сотников

В ролях: Оксана Сташенко, Эдуард Флеров, Полина Райкина, Влад Канопка, Максим Колосов.

Спектакль пройдет 13 сентября в 18.00 в галерее «PUSHKARËV ART GALLERY». Стоимость билетов – 3 тысячи рублей.

«Бесприданница» (16+).

Создатели описывают спектакль как клоунаду-нуар по мотивам произведения А. Островского:

- Изменились ли приметы времени? Нет. Мы абсолютно зависимы от социальных устоев, вся философия лишь слегка трансформировалась, но она манипулирует нашим сознанием так же уверенно, как и раньше. Женщины по-прежнему живут в мужском мире. Ни работа, ни интеллект, ни красота не смогут привести женщин к желаемой цели – собственной значимости и полной независимости. В незамысловато устроенном мире выбор очень скуп: выйти замуж или проиграть, оказавшись на обочине жизни. Мужчины – победители уже по факту рождения. Женщины без них ничего не стоят. Молодость и красота в этой игре, полной конкуренток, дают безусловное преимущество. Но мир Островского, как и наш мир, извращен и превращен в цирк, в котором лишь деньги и половая принадлежность дают доступ к кислороду.

Режиссер и художник: Ксения Самодурова

В ролях: Мария Свирид, Софья Гуржиева, Игорь Скрипко, Денис Лапега, Константин Кузьмин

Спектакль пройдет 12 сентября в 18.00 в галерее «PUSHKARËV ART GALLERY». Стоимость билетов – 2,5 тысячи рублей.

«Близость» (18+).

Близость...Какие ассоциации вызывает это слово? Трепет, тепло, волнение? Родство душ? А если так... Два лучших друга и Она. Запретная связь, которая становится началом совершенно новой жизни. К чему это приведет? Предательство, ложь, обличение измены или попытка найти счастье, которое нам всем так необходимо? Герои «Близости», сами того не осознавая, расставляют все точки над «i»: любовь, дружба и даже одиночество — все имеет свой срок, так как единственная мера, перед которой не в силах устоять никто, — время. Однако автор бросает ему вызов и рассказывает историю в обратном порядке: от финала к завязке. Поможет ли это героям обернуть время в свою пользу? Узнаем в начале конца...

Режиссер: Владимир Моташнев

В ролях: Андрей Чадов, Татьяна Арнтгольц, Роман Маякин

Спектакль пройдет 14 сентября в 19.30 в Амурской областной филармонии. Стоимость билетов – от 500 до 2 тысяч рублей.

Лицо (16+)

Спектакль поставлен по пьесе драматурга Александра Галина.

Сюжет закручивается вокруг главного героя, который ввиду жизненных обстоятельств вынужден был прибегнуть к услугам пластического хирурга и изменить собственное... лицо. Однако изменившегося до неузнаваемости героя продолжают преследовать так называемые фантомы прошлого. Одним из которых оказывается оставленная им жена, даже не подозревающая о том, что она снова влюбилась в собственного мужа. Хватит ли у нашего героя сил совладать с приступами ревности к самому себе? Хватит ли у отвергнутой героини сил принять мужа в другом лице?..

Режиссер: Валерий Саркисов

В ролях: Ольга Кабо, Александр Яцко, Наталья Бочкарева, Максим Важов.

Спектакль пройдет 12 сентября в 19.30 в Амурской областной филармонии. Стоимость билета – от 500 до 2 тысяч рублей.

«Ночь ее откровений» (12+).

Жизнь немолодого героя, женатого бизнесмена, переворачивается с ног на голову после завязавшейся мимолетной легкой интрижки в баре с юной красавицей. Она сущий ангел, но у нее свои «скелеты в шкафу». Все оборачивается новыми красками и неожиданными поворотами...

Режиссер: Петр Белышков

В ролях: Игорь Лифанов, Лиза Арзамасова

Спектакль пройдет 15 сентября в 19.30 в Амурской областной филармонии. Стоимость билетов – от 500 до 2 тысяч рублей.

«Пиковая дама» (12+).

Классический сюжет повести А. Пушкина. Но режиссер решил открыть завесу над тайной происхождения трех карт.

Не секрет, что идея и сюжет произведения были подсказаны А. Пушкину князем Голицыным, который однажды отыгрался благодаря совету своей бабушки Н. Голицыной, поставив на три определенные карты. А Голицыной в свое время подсказал эти карты сам Сен-Жермен. В спектакле мастерски переплелись черты романтизма, мистики и реализма. Герман решает разбогатеть любой ценой, но готов ли он уплатить эту цену? Режиссер ставит вопрос о цене выбора: на одной чаше весов выигрыш, на другой - любовь. Что выбирают герои? И что в конечном счете выберет сам зритель?

Режиссер: Олег Ильин

В ролях: Алена Яковлева, Макар Запорожский, Андрей Фролов, Алина Ланина

Спектакль пройдет 13 сентября в 19.30 в Амурской областной филармонии. Стоимость билетов – от 500 до 2 тысяч рублей.

«Свой путь» (16+)

Авторы называют постановку «НеСпектакль».

Это история любви в музыке, ритме и телесности. Диалог незаконченных мыслей и фраз, в которых многие узнают себя. Два человека, которые проходят фазу расставания и знакомятся снова. Весь период одиночества сжимается, как пружина, и история начинается заново.

Режиссер: Хорен Чахалян

В ролях: Иван Соловьев, Наташа Кийко, Юрий Посыпанов, Олеся Лемм

Спектакль пройдет 17 сентября в 18.00 в галерее «PUSHKARËV ART GALLERY». Стоимость билетов – 2,5 тысячи рублей.

«Ты где-то рядом» (12+).

Новый спектакль продюсерского центра Федора Добронравова. Любимый многими актер играет и главную роль.

«Ты где-то рядом» рассказывает лирическую историю любви немолодых людей. Зрителям на протяжении полутора часов предстоит смеяться и грустить, переживать и радоваться за таких, порой нелепых, но трогательных героев, которых сблизит танец.

Режиссер: Владимир Большов

В ролях: Федор Добронравов, Марина Иванова.

Спектакль пройдет 16 сентября в 19.30 в Амурской областной филармонии. Стоимость билетов от 500 до 2 тысяч рублей.

«У каждого свои недостатки» (12+).

Что делать, если вы отец-одиночка, у которого на руках своенравная дочка-подросток и, в придачу, папаша-пенсионер, которого ни под каким соусом не хотят видеть даже в пансионате для престарелых? Комедия полна легкости, необузданной фантазии и тонкого юмора. Она заставляет зрителя таять от нежности к ее персонажам, таким простым, человечным и очень настоящим.

Режиссер: Валерий Гаркалин

В ролях: Константин Юшкевич, Александр Феклистов, Елена Панова, Евдокия Юшкевич

Спектакль пройдет 17 сентября в 19.30 в Амурской областной филармонии. Стоимость билетов – от 500 до 2 тысяч рублей.

В рамках внеконкурсной программы благовещенцы могут увидеть спектакли театра имени Вахтангова.

«Бовари» (16+)

Еще одна постановка по бессмертному классическому произведению. Гюстав Флобер неоднократно переделывал роман, отрицая наличие прототипа героини, заявив однажды: «Госпожа Бовари — это я». Режиссер обещает сцены из романа и жизни.

В ролях: Анна Дубровская, Дмитрий Соломыкин, Владислав Демченко, Федор Воронцов, Светлана Йозефий, Юрий Красков, Денис Самойлов, Ольга Гаврилюк, Михаил Васьков, Алексей Петров, Слава Киселева.

Спектакль пройдет в Амурском областном театре драмы 11 сентября в 18.00 и 12 сентября в 19.00. Стоимость билетов – от 500 до 2 тысяч рублей.

«Дядя Ваня» (16+)

Постановка по произведению А. Чехова. Этот спектакль завоевал несколько театральных премий.

«Дядя Ваня» Туминаса о том, что думают герои Чехова и в чем признаются только в минуты душевного потрясения. Они порой косноязычны, как дядя Ваня, или излишне брутальны как Астров. Но их признания вырываются из души яростно, как человек из душной комнаты на свежий воздух.

В ролях: Сергей Маковецкий, Владимир Вдовиченков, Людмила Максакова, Юрий Шлыков, Анна Дубровская, Евгения Крегжде, Юрий Красков, Любовь Корнева, Денис Бондаренко.

Спектакль пройдет в ОКЦ, 13 сентября в 19.00 и 14 сентября в 19:00. Стоимость билетов от 500 до 2 тысяч рублей.

«Евгений Онегин» (16+)

Спектакль длится 3 часа 40 минут. Кажется, что об этом произведении Пушкина мы уже знаем все. Но актеры и режиссеры обещают что-то удивительное. Использованы произведения Чайковского, Шостаковича, русские романсы, французские песни и церковная хоровая музыка.

Постановку покажут на сцене ОКЦ 11 сентября в 18.00 и 12 сентября в 19.00. Стоимость билетов от 500 до 2 тысяч рублей.

«Крик лангусты» (16+)

Сару Бернар называли божественной актрисой, золотым голосом, императрицей театра. Эпатажная и несгибаемая, первая в истории мировая звезда. Ей предрекали раннюю гибель от туберкулеза — но ошиблись. Ей ампутировали ногу — но Сара Бернар продолжила играть, и публика рукоплескала ей. Театр – это жизнь. Пока артист играет, он живет.

В ролях: Юлия Рутберг, Андрей Ильин

Спектакль пройдет в областном театре драмы 15 сентября в 19.00 и 16 сентября в 19.00. Стоимость билетов от 500 до 2 тысяч рублей.

«Любовь у трона» (16+)

Сон снится Екатерине Великой накануне государственного переворота, который приведет ее к власти на долгие годы. Во сне она вспоминает свои отношения с мужем Петром III. По сути, это история о любви на фоне политики.

В ролях: Ольга Тумайкина, Андрей Ильин, Павел Тэхэда Кардэнас

Спектакль пройдет в областном театре драмы 13 сентября в 19.00 и 14 сентября в 19.00. Стоимость билетов от 500 до 2,5 тысяч рублей.

«Люся. Признание в любви» (16+)

Спектакль об актрисе Людмиле Гурченко на основе ее собственных книг. Премьера состоялась в марте 2020 года. А главную роль исполнит Нонна Гришаева.

Люся! Так называют ее близкие люди и просто поклонники. Ярчайшая звезда советского экрана. Человек сложной, но невероятно интересной судьбы. Трудной и неординарной, как и характер самой Людмилы Марковны. Это наше признание в любви актрисе, чьи роли и песни навсегда в наших сердцах. Оригинальная музыка и знаменитые шлягеры в исполнении живого оркестра, искусная хореография и подлинные истории из жизни актрисы — все это вы найдете в нашем спектакле «Люся». Феерия и праздник, юмор, музыка и пронзительная грусть. Такой была она - наша любимая Актриса!

В ролях: Нонна Гришаева, Михаил Васьков, Алексей Петров, Евгений Кравченко, Павел Ивлев, Кира Боштырева.

Спектакль пройдет в ОКЦ 17 сентября в 18.00 и 18 сентября в 18.00. Стоимость билетов – от 500 до 2,5 тысяч рублей.

«Мадемуазель Нитуш» (16+)

«Мадемуазель Нитуш» продолжат традицию Вахтанговских музыкальных спектаклей: «Соломенной шляпки», «Дам и гусаров», «Старинных русских водевилей», в которых вахтанговская школа с ее особым шармом, где элегантность и изящество уживаются с остроумной шуткой, прелестным вокалом, озорным танцем, создает особый стиль игры — легкий, ироничный, заразительный. Его герои, пройдя через все перипетии водевильных интриг, обретают, наконец, каждый свое счастье: хормейстер монастырского пансиона наслаждается постановкой своей оперетты на подмостках дижонского театра, воспитанница пансиона, мечтавшая о театре, становится певицей и находит свое личное счастье в лице блистательного драгунского лейтенанта Шамплатро. Комедия в трех действиях.

В ролях: Елизавета Палкина, Евгений Пилюгин, Мария Аронова, Артур Иванов, Дмитрий Соломыкин, Анна Дубровская, Нонна Гришаева, Валерий Ушаков, Михаил Васьков.

Спектакль пройдет в ОКЦ, 15 сентября в 19.00 и 16 сентября в 19:00. Стоимость билетов от 500 до 2,5 тысячи рублей.

«Наш класс» (18+)

Одноклассники. Мальчики и девочки, полные жизни, радости и надежд, рассказывают о себе, о родителях, о своих мечтах. Так начинается их общая биография — накануне Второй мировой войны. Одноклассники будут спасать и предавать друг друга, любить, ревновать, ненавидеть. И только одного они никогда не смогут – разорвать ту невидимую нить, которою связаны их жизни. Ибо – «одноклассник все равно, что родственник». Это история в 14 уроках.

В ролях: Полина Кузьминская, Евгения Ивашова, Дарья Щербакова, Эльдар Трамов, Федор Воронцов, Юрий Поляк, Владимир Логвинов, Денис Самойлов, Максим Севриновский, Алексей Гиммельрейх.

Спектакль пройдет в областном театре драмы 17 сентября в 18:00 и 18 сентября в 18.00. Стоимость билетов – от 500 до 2,5 тысячи рублей.

Кроме того, в рамках «Амурской осени» пройдут три моноспектакля.

Один из них, моноспектакль-концерт «Жизнь в розовом цвете» (12+), посвящен Эдит Пиаф. Исполняет главную роль автор сценария и режиссер Алена Биккулова. Пройдет постановка в галерее «PUSHKARËV ART GALLERY» 14 сентября в 18.00.

15 сентября в 18.00 в том же месте Олег Харитонов представит программу «Эпоха» (16+) о Булате Окуджаве.

16 сентября в 17:00 в галерее пройдет камерное выступление Антона Лаврентьева «Ловец снов» (16+).

Стоимость билетов на все моноспектакли – 2,5 тысячи рублей.

Все билеты можно купить онлайн, ссылки указаны на сайте фестиваля «Амурская осень».