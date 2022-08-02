После сильного дождя без электричества остались отдаленные районы Благовещенска

Фото: архив КП

В Благовещенске сегодня, 2 августа, прошел сильный дождь. Из-за него без света остались некоторые отдаленные районы города. Первое сообщение поступило в 12.18. Об этом сообщают в «Амурских коммунальных системах».

Без ресурса остались районы Астрахановка, Моховая Падь, район, ограниченный реками Амур и Зея, а также улицы Горького и Чайковского. Света нет и в селе Белогорье, питающемся от подстанции «Силикатная» и находящейся на обслуживании ДРСК.

Фото: архив КП

В 13.09 дирекцией по электроснабжению ООО «АКС» электроэнергия оперативно уже возвращена потребителям района Моховая Падь. В 13.37 запитано село Белогорье, в 14.39 восстановили электроснабжение района, ограниченного реками Амур и Зея, улицы Горького и Чайковского.

В ближайшее время будут подключены дома Астрахановки. Работы продолжаются.

Фото: архив КП

Между тем улицы города сильно затопило. Жители Благовещенска рассказывают, что улицу Зейскую можно пересечь только вплавь. Она оказалось затоплена на пересечении с улицей Богдана Хмельницкого и Шевченко. Перекрестки превратились в гигантские лужи. Проезжающие автомобили поднимают волны, которые покрывают тротуар и газоны. Пересечь улицу просто невозможно – люди разуваются и идут через воду.

- При нас молодая мама несла на руках маленький велосипед с малышом, вода ей по колено была. Вокруг валяются автомобильные номера и оторванные бамперы. Пришлось обходить перекресток, опоздали на работу с обеда, – пожаловалась нам благовещенка Ксения.

Дальше по Зейской ситуация не лучше. Вода зашла везде – затоплены выезды со дворов и подходы к домам. Перекресток с Богдана Хмельницкого тоже теперь можно пересечь либо вплавь, либо в рыбацких резиновых сапогах.

Фото: архив КП

От Богдана Хмельницкого до Калинина машины едут по «самый нос» в воде. Под воду ушел и участок улицы Ленина в районе Пушкина.

По информации читателей, пострадал не только центр города. Затоплено, например, на пересечении улиц Конной и Чайковского.

Фото: архив КП

А В ЭТО ВРЕМЯ

Прошедший ливень не только затопил улицы Благовещенска, но и повалил деревья. Пробка из-за рухнувших тополей образовалась на 11-м километре Новотроицкого шоссе.

Фото: архив КП

По словам читателя, приславшего кадры в редакцию, некоторые деревья упали прямо на проезжую часть. На место уже выехала спецтехника, тяжелые стволы убирают. Расчистить помогают и сами автомобилисты. Пробка растянулась в обе стороны.

Около 14 часов затор ликвидировали.

Фото: архив КП

КОНКРЕТНО

Прогноз погоды в Амурской области на первую неделю августа обещает дожди. Погодой будет управлять размытое поле атмосферного давления. Местами ожидаются сильные ливни, но грозового и крайне локального характера. В пятницу, 5 августа, с юга зайдет циклон и зона распространения осадков значительно увеличится.

Понижение температур не ожидается. На северо-западе будет прохладнее всего, ночью температура воздуха около +12…+17 градусов, днём – +20…+25. На северо-востоке днём около +24…+29 градусов. На большей части региона ночью до +23 градусов, днём до +31.

Гидрологическая обстановка в Приамурье относительно спокойная. На участке Игнашино – Сергеевка по Амуру повышенная водность, а вот между Благовещенском и Иннокентьевкой река ниже нормы на полметра. Водность Зеи ниже нормы на 15-54 см в верхнем течении и до 117 см ближе к устью.

Уровень воды в Амуре в районе Благовещенска – 278 см, температура – 23,3 градуса. Уровень Зеи здесь же – 193 см, температура – 23,8 градуса.