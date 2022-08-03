Амурский поселок остался без света после грозы

Фото: администрация Архаринского района

В поселке Архара после сильного дождя и шквалистого ветра пропала электроэнергия. Упали опоры линий электропередачи. Делом занялась прокуратура.

По информации надзорного органа, в поселке непогода оборвала несколько опор, удерживающих провода. В результате сети порвало. А с некоторых многоквартирных домов сильный ветер сорвал крыши.

Без электричества осталась вся Архара - более 8,5 тысяч человек. Отключены и объекты социального значения.

- Прокуратура района проводит проверку своевременности аварийно-восстановительных работ, подключения объектов жизнеобеспечения к резервным источникам электроснабжения, - отметили в пресс-службе.

Оказалось, что это не единственная проблема. Сильный ветер срывал крыши домов и вырывал из земли деревья. Фотографии последствий опубликовала администрация Архаринского района.

В «Амурских электрических сетях» рассказали, что вчера, 2 августа, рабочие выехали в село для аварийно-восстановительных работ. Привлекли 24 сотрудников Архаринского РЭС и шесть единиц техники. Выяснилось, что во время прохождения грозового фронта были отключены две воздушные линии 10 кВ, обеспечивающие электроснабжение населенного пункта. При осмотре специалисты выявили упавшие опоры, ветки на проводах и обрывы проводов.

Фото: прокуратура Амурской области

Около 22 часов устранили повреждения на одной линии и приступили ко второй. Работу усложняло позднее время суток, но специалисты не прекращали ремонт до устранения всех повреждений. Энергоснабжение 2/3 потребителей удалось вернуть к 22.15.

В ходе дальнейшего осмотра выявили 30 поврежденных опор и оборванные провода. Бригады Архаринского РЭС освобождали эти участки от упавших деревьев, веток, заборов и крыш.

Районная администрация рассказала, что за полчаса ураган сорвал кровлю с домов в микрорайоне Шахтерском на улицах Больничной, 1 и 3. Частично пострадала кровля и на домах на улице Калинина, 28, в переулке Красноармейском, 6, на улицах Ленина, 64 и Партизанской, 16. Из-за упавших деревьев стал невозможен въезд в стационар больницы на улице Восточной. Чтобы устранить образовавшийся хаос, на помощь пришли сотрудники пожарной части 61.

Фото: администрация Архаринского района

Сегодня, 3 августа, специалисты определят объемы разрушений, наметят пути устранения последствий. На помощь архаринцам уже направили спасателей из областного центра. Людей просят проявить терпение и понимание.