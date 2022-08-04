Амурский драмтеатр показал афишу начала XX века

Фото: Амурский театр драмы

Амурский областной театр драмы показал зрителям интересную находку – старинную театральную афишу. Она датирована 1929 годом.

Любителей спектаклей приглашали на спектакль «Горе от ума» (12+). Афиша сохранилась хорошо, так что современники могут увидеть фамилии актеров того времени, которые участвовали в постановке.

В афише указали и ведущего спектакля, ответственного руководителя театра, заведующего художественной частью и главного режиссера в одном лице, а также художника и заведующего административной частью.

Кроме имен афиша может рассказать интересную деталь о театральной жизни того периода. Например, время проведения спектаклей.

- Начало спектаклей аккуратно в 8 ½ час. вечера. Окончание не позже 12 час. Начало профсоюзных в 7 ½ час. вечера, - говорится в афише.

Фото: Амурский театр драмы

Также прописано одно правило – после второго гонга зайти в зрительный зал нельзя.

Сейчас большинство спектаклей Амурского театра драмы начинается в 18.00. Возможно, сто лет назад занятость людей была выше, и приехать на культурный отдых они могли чуть позже. Длится постановка дольше, чем современная. Даже если режиссеры ставят классическое произведение, сейчас сюжет стараются подать динамичнее. А вот в начале прошлого века жители Благовещенска, должно быть, жили не так торопливо и совсем не боялись возвращаться домой после полуночи.