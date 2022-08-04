Жители Архары после циклона двое суток сидят без света, еду им приходится готовить на костре

Фото: МЧС Амурской области

Второго августа по Приамурью прошли ливни и грозы. Осадки принесли не только большие потопы, но и разрушения. Некоторые населенные пункты, в том числе и Архара, остались без света на несколько дней.

Проблемы с электричеством из-за циклона началась в Магдагачинском, Сковородинском, Благовещенском районах и в столице Амурской области. Провода порвало ветром, из-за перепадов и напряжения пропал свет. В селах Архаринского, Селемджинского и Михайловского районов пострадали крыши – деревья падали на жилые участки, ветер срывал шифер.

Архара полностью осталась без электричества. Так люди живут до сих пор.

- 2 августа ближе к вечеру все началось. Какой-то кошмар. Поднялся сильный ветер, потом затих и вернулся еще сильнее, уже с дождем. Буквально сносил все на своем пути. В микрорайоне с крыши слетела кровля, ее протащило квартала четыре по улицам. Заборы на некоторых участках вырвало с корнем, железо вырывало. Шифер с крыши падал на машины. Что во дворах стояло – унесло, – поделилась с нами жительница Архары.

Большие потери понесли владельцы огородов. Ветер поломал многие посадки – помидоры, картофель, огурцы, кукурузу. Все происходило около шести часов вечера. Тогда же отключилось и электричество.

По информации администрации Архаринского района, ветер вывернул с корнем деревья. В результате оборвало линии электропередачи. Без света остался практически весь поселок. Упавшие деревья преградили въезд в больницу с улицы Восточной.

- У нас света до сих пор нет. Какие-то районы быстро подключили. В центре и в полку дали свет в тот же день, ночью. А микрорайон, улицы Северная до центра, Деповская, Восточная, другие – со 2 августа нет электричества. Провода лежат на улице. И никто не может нам сказать, когда вернут. В холодильнике продукты все растаяли и скоро пропадут. Мясо, заморозки ягод и овощей для детей. Сначала мы готовили еду на газовой плите, потом кончился газ. Теперь во дворе развожу костер и варю еду, – отметила амурчанка.

Женщина осталась одна дома с двумя детьми – муж работает на вахте. Младшему всего пять месяцев.

- Воду не подвозят, продукты пропали – деньги просто в помойку. Хорошо, что еще телефон получается в машине заряжать, иначе бы и без связи остались. И как быть?

Сроки возвращения электричества пока никто назвать не может. В сообщениях ведомствах говорится одно – работники восстанавливают электроснабжение. Жителям остается ждать.