Мужчины, по вине которых погиб инспектор ДПС Вячеслав Шевалье, выслушали приговор суда

Фото: УМВД Амурской области

В Амурской области поставлена точка по делу о смерти сотрудника ДПС Вячеслава Шевалье. Виновные, двое жителей Хабаровского края, сегодня, 4 августа, выслушали приговор суда. Их осудили за сбыт наркотиков в исправительном учреждении, один из них еще виновен в посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительных органов.

Трагедия произошла 11 сентября прошлого года. В тот месяц мужчины приехали в Приамурье, где приготовили гашишное масло в крупном размере. Наркотик они планировали передать осужденным, находящимся в колонии Хабаровского края.

В ту злополучную ночь они с запрещенным веществом отправились в сторону Хабаровска. Их автомобиль и задержал на трассе Шевалье – у инспектора была информация о возможном совершенном преступлении.

Боясь задержания, водитель резко нажал на газ. Чтобы остановить преступников, Вячеслав Шевалье схватился руками за дверь автомобиля. Тогда виновный набрал большую скорость и специально поехал в ограждение дороги. Произошло сильное столкновение, полицейский получил много травм, несовместимых с жизнью. Он скончался на месте.

А в это время пассажир выбросил наркотики на дорогу, где их нашли полицейские.

Суд учел обстоятельства уголовного дела и назначил одному из виновных по совокупности преступлений 11 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима. Второй мужчина получил 22 года лишения свободы с отбыванием первых трех лет в тюрьме, остального срока – в исправительной колонии строгого режима. Приговор в законную силу пока не вступил.