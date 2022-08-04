Амурчанам рассказали, где напечатать индивидуальный дизайн на шары

Фото: архив КП

Воздушные шары давно стали главным атрибутом каждого праздника. Красивому аксессуару радуется даже взрослый. Но сейчас многие хотят чего-то особенного, не такого, как у все. В редакцию «Комсомолки» обратился читатель:

- Хочу на день рождения дочери заказать шары с индивидуальным дизайном, но не знаю где. Подскажите, есть такая услуга в Амурской области?

Мы отвечаем: такое можно сделать в типографии «Дважды два». Подобная услуга недавно появилась в организации. Шары с индивидуальным рисунком могут стать оригинальным поздравлением и сделать праздник незабываемым. Гарантируем, он вам точно запомнится.

В типографии «Дважды два» уточнили, что специалисты сделают всё быстро: на выполнение заказа понадобится минимум три дня. А если вам нужно больше 1000 шаров, то цена одного изделия составит от 12 рублей! На выбор предлагается три цвета изделия - красный, синий или белый - и шесть вариантов рисунка: розовый, синий, зелёный, жёлтый, белый, чёрный.

Чтобы напечатать рисунок на шарах, свяжитесь с нашим менеджером Екатериной по телефону 8-961-954-60-07 или отправьте заявку на WhatsApp. Также вы можете обратиться лично по адресу: г. Благовещенск, ул. Зейская, 229.

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