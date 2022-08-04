«Чудо-машина»: в Благовещенск пять лет летает самолёт-гигант «Руслан»

Фото: https://vk.com/ser_ponomarev

Второго августа аэропорт Благовещенска встретил один из самых больших самолётов в мире - АН-124-100 «Руслан» авиакомпании «Волга-Днепр».

В мире таких – меньше полсотни

В пресс-службе аэропорта рассказали, что таких машин на планете очень мало – не больше 50. Впервые «Руслан» приземлился в Приамурье пять лет назад, 15 июня 2017 года, и с тех пор каждый год совершает от одного до четырех рейсов, перевозя грузы особого назначения.

«Руслан» – грузовой самолет. Перевозить пассажиров на нём нельзя – перевозка людей не предусмотрена характеристиками воздушного судна.

В апреле прошлого года самолёт доставил на космодром «Восточный» макет аппарата «Луна-25», предназначенный для проведения комплексных испытаний технических средств и систем на амурском космодроме.

Не заметить такой аппарат сложно. Его хвост выглядывает даже из-за здания аэровокзала, когда самолёт стоит на перроне. А привычные нашему глазу судна выглядят на его фоне, как небольшие модельки. Командир воздушного транспорта Вадим Панов рассказал специалистам амурского минтранса о работе на этом самолёте.

Фото: https://vk.com/ser_ponomarev

Внушительные габариты

Свой рассказ о воздушном судне пилот начинает словам: «Это самый лучший самолет в мире!». И добавляет: «Я не преувеличиваю». Дальше поясняет, почему:

- Наверное, любой командир скажет, что его самолёт – лучший из лучших, но я за свою жизнь освоил самые разные воздушные суда и уверенно могу сказать, что «Руслан» - уникальная машина! И это чудо конструкторской и инженерной мысли. Сейчас по габаритам, по грузоподъемности и другим схожим показателям с ним конкурирует Airbus А380. Но заметьте, А380 – относительно новый самолёт, а наш АН-124-100 выпущен около 40 лет назад! Представляете, насколько он опередил время? Его суммарная взлетная масса может составлять 400 тонн. Я до сих пор восхищаюсь этими цифрами! Только топлива он может вместить 212 тонн. Представляете?

Чтобы было понятно, почему эти цифры внушительны, Вадим Викторович приводит пример для сравнения. Так, вес обычного пассажирского «Боинга» составляет около 50 тонн, а «Руслан» только топлива принимает в четыре раза больше! В среднем, гигант расходует 10 тонн в час, то есть летать может до 20 часов подряд. Это действительно фантастические показатели.

- Я летал на многих типах воздушных судов и мне есть с чем сравнить. С уверенностью говорю, что управлять «Русланом» очень легко. У него огромная площадь крыла – больше 500 квадратных метров. Движение штурвала очень плавное и, в отличие от многих пассажирских самолетов, миллиметровое. Летчики меня поймут. Это очень диссонирует с размерами воздушного судна, но это действительно так.

Фото: https://vk.com/ser_ponomarev

За месяц облететь Землю

Ещё один плюс «Руслана» - в нём меньше чувствуется турбулентность. Однако это не говорит о том, что пилоты с лёгкостью и бесстрашием могут маневрировать среди грозовых туч. К тому же, это запрещают руководящие документы. Сделано это для того, чтобы не повредить не только сам самолёт, но и груз, который он перевозит. Хотя груз и так закреплён достаточно надёжно.

«Руслан» может подняться на высоту больше 11,5 тысяч метров, но расстояние от земли зависит от груза, который перевозится самолётом. Зачастую это 8-9 километров, чтобы перепад давления в грузовом отсеке не превышал максимально допустимые показатели для определенных грузов.

Несмотря на габариты, штатный экипаж у самолёта небольшой – всего шесть человек. Это радист, инженер по авиационному оборудованию, инженер по воздушному судну и двигателю, штурман, второй пилот и командир.

- Часто у нас случаются очень длительные перелеты. В таком случае в штат вводится ещё один сменный командир воздушного судна и сменный штурман. В таком составе, например, мы прилетели из Москвы в Благовещенск в этот раз. Летели сюда 8 часов.

За месяц команда может 3-4 раза облетать земной шар. Точки посадки всегда разные: сегодня это Москва, завтра – Дальний Восток, послезавтра – Индия. Вадим Панов вспоминает: бывало, что за месяц летали в Европу, страны Азии, Африки, Америки и в Австралию.

- Наш самолёт настолько подготовлен, что может сесть практически на все виды взлетно-посадочных полос. Здесь играют важную роль не полоса, а высота, на которой она находится, температура воздуха, давление… Важную роль играет и масса воздушного судна. Если самолёт не сильно загружен, то ему хватит полосы протяженностью чуть более двух километров. Это очень мало для таких типов воздушных судов. А если самолёт хорошенько загружен, то нам понадобится полоса в 3,5 километра, чтобы взлететь.

Фото: https://vk.com/ser_ponomarev

«Вместе мы 15 лет»

Вадим Викторович признаётся: он действительно влюблен в небо, как бы избито не звучала эта фраза. А за такие чувства он благодарен родителям: именно они 40 лет назад привели его в лётное училище.

- Я даже не рассчитывал поступить. Конкурс был огромный – порядка 40 человек на место. Но папа с мамой настояли, чтобы я попробовал. Я попробовал и у меня получилось. Сейчас я даже не могу сказать, чем бы я занимался. Авиация - это моя жизнь. Я начинал с самолета АН-24. Потом пересел на ЯК-42. Я давно мечтал о том, чтобы сесть за штурвал «Руслана». Попасть на него очень трудно! К экипажу таких воздушных судов предъявляются жесткие требования. Пилот должен обязательно поработать командиром воздушного судна на других самолетах, отлетать в качестве командира ВС не меньше 500 часов и иметь первый класс. То есть для того, чтобы попасть на АН-124-100 нужно 15-20 лет отлетать на более простых самолетах. Я стремился попасть на «Руслан» и в 2007 году моя мечта сбылась. Вместе мы уже 15 лет.