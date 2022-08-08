В Приамурье после сильного ливня затопило дороги, населенные пункты отрезаны от внешнего мира

Фото: ГУ МЧС России по Амурской области

В минувшие выходные по Амурской области прошел мощный циклон. Из-за сильных осадков оказались затоплены дороги и населенные пункты. Какие-то села отрезаны от внешнего мира, спасатели эвакуируют людей и животных.

К примеру, в Шимановском районе закрыт проезд для всех транспортных средств на участке дороги Нововоскресеновка - Аносово в районе моста через реку Шатока из-за перелива воды через проезжую часть. Участок глубиной в 40 см протяженностью 80 м. Ограничено транспортное сообщение с селом Аносово.

Есть объездной путь для техники повышенной проходимости, до схода воды дорога будет использоваться для социальных нужд.

Режим ЧС введен в Сковородинском, Зейском и Магдагачинском районах, Тындинском округе и городе Тынде. Самая тяжелая обстановка складывается в Ивановке Зейского района. Уровень в реке Правый Уркан превысил отметку опасного гидрологического явления (ОЯ - 670 см). По последним данным, подтоплено 77 домов, 130 приусадебных участков. В региональном управлении МЧС говорят, что тенденция подъема уровня воды в реке сохраняется.

- Для мониторинга паводковой ситуации применяется беспилотная авиационная система. Оперативной группой проводятся подворовые обходы, оповещение населения по громкоговорящей связи, при необходимости оказание помощи населению – подъем мебели и техники, эвакуация населения и животных, доставка воды и продуктов питания.

Для жителей Ивановки организовали лодочную переправу. Людей эвакуируют в пункт временного размещения в селе Овсянка.

Помимо Ивановки без транспортного сообщения остаются село Толбузино Магдагачинского района, село Первомайское, село Уркан, посёлок Могот Тындинского округа.

Более благоприятная ситуация в Тынде. В одноименной реке наблюдается устойчивый спад воды. Восстановлено транспортное сообщение в направлениях микрорайонов Беленького и Таежного.

- С 20.00 7 августа до 8.00 8 августа наблюдается падение на 52 см. За сутки 232 см, - рассказали в администрации Тынды.

Но там сохраняется режим ЧС. По прогнозам синоптиков, на неделе еще будут ливни. Мэр Тынды Марина Михайлова призывает амурчан не расслабляться, но и не паниковать: штаб и все причастные службы работают круглосуточно.

Сейчас в Тынде нет подтопленных жилых домов и приусадебных участков. В Тындинском муниципальном округе остаются подтопленными 24 придворовые территории.

С дорожной ситуацией дела не лучше. Из-за дождей пострадало около 12 км дорог, 4 моста: три на местной дорожной сети и один на региональной. Губернатор Амурской области Василий Орлов рассказал, что в Тындинском районе серьезно пострадали участки региональных дорог. На дороге Талдан – Соловьевск размыто два участка. На дороге Тында – Ларба много размывов по дорожному полотну, после 40 км дороги нет возможности проехать.

- На местных дорогах зафиксирован перелив воды через мост на подъезде к поселку Могот, здесь есть железнодорожное сообщение. Уровень воды по-прежнему высокий, произвести точную оценку не представляется возможным, необходимо дождаться спада воды, - прокомментировал губернатор.

В Магдагачинском районе на трассе Магдагачи – Толбузино размыло дорогу на 1, 9 и 18 км. На 1 км пострадал мост через реку Горчаки, смыло опору. На 4 км дороги Черняево – Кузнецово перелив воды через проезжую часть. На 2 км дороги Магдагачи – Тыгда перелив воды через проезжую часть на временном объезде.

Амурчане рассказывают о размытом мосте через реку Грязнушка. Ситуацию прокомментировали в минтрансе. В ведомстве сообщили, что дорогу, связывающую Благовещенск и Зею, не удалось восстановить.

- На 40 км дороги Зея - Тыгда проезд восстановить не удалось. Движение транспортных средств закрыто. Дежурят экипаж ГИБДД и мобильная бригада МЧС, - прокомментировали в региональном минтрансе.

Сообщается, что восстановлением проезда займутся, когда вода пойдет на спад. А пока на участках региональных автомобильных дорог Зея - Тыгда и Заречное - Сиан по проходящим маршрутам приостановили рейсовые автобусы. Регулярные перевозки по автобусным маршрутам прекращены:

Благовещенск – Зея

Зея - Ивановка

Зея - Амуро-Балтийск

Зея – Сиан

Зея – Тыгда

Василий Орлов сообщил, что дороги в области в сильном переувлажнении, поэтому важно выдержать паузу в движении большегрузов. Он обратился к руководителям, направляющим грузовой транспорт в командировки с просьбой воздержаться от движения на несколько дней.

На территории Амурской области ожидается ухудшение погодных условий. По информации Амурского ЦГМС, сегодня, 8 августа, в Приамурье по восточным районам пройдут сильные ливни с грозами.