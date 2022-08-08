В Амурской области из-за паводка ввели режим ЧС

Фото: МЧС Амурской области

Накануне в региональном правительстве губернатор Амурской области Василий Орлов провел заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Сейчас в Приамурье сохраняется сложная гидрологическая обстановка, которая сложилась из-за прохождения циклонов со шквалистым ветром и обильными осадками.

Резкие подъемы воды с подтоплением населенных пунктов наблюдаются на территории города Тында, Сковородинского и Зейского районов, Тындинского округа.

Фото: МЧС Амурской области

Фото: МЧС Амурской области

Сегодня на территории 7 муниципальных образований (Архаринский, Зейский, Селемджинский, Магдагачинский, Сковродинский районы, Тындинский округ, г. Тында) в 13 населенных пунктах подтоплено 82 жилых дома (Магдагачинский район – 2, Сковородинский район – 3, Зейский район – 77); 200 придомовых территорий (Сковородинский район – 22, Тындинский округ – 24, Зейский район – 154).

Фото: МЧС Амурской области

По информации ГУ МЧС России по Амурской области 32 населенных пункта находятся без транспортной доступности. Из-за повреждения дорог и мостов полностью без транспортного сообщения находится 9 населенных пунктов: п. Толбузино, с. Кузнецово, п. Ивановка, п. Сиан, п. Амуро – Балтийск, с. Аносово, п. Златоустовск, с. Ивановское, п. Ольгинск.

Фото: МЧС Амурской области

Фото: МЧС Амурской области

Из подтопленных территорий эвакуировано 158 человек, из них 49 дети.

- В связи со сложной паводковой обстановкой на территории области введен региональный режим ЧС. Все службы работают в усиленном режиме. Для проведения аварийно-спасательных работ, организации лодочных переправ в муниципалитеты направлены дополнительные силы министерства лесного хозяйства и пожарной безопасности области и Главного управления МЧС России по Амурской области. Сейчас людям помогают 153 спасателя, на территориях работает 38 единиц техники, 14 плавсредств, 2 плавающих транспортера ПТС-М. Держу ситуацию на личном контроле, - сказал Василий Орлов.