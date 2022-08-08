Амурчанка, которая не могла получить кров из-за «жигулей», выиграла суд

Фото: герои публикации

Счастливое продолжение получила история о семье из Моховой Пади, которая не может получить жилье из-за наличия «жигулей». Машину семья приобрела для сына-инвалида.

Напомним, ранее к нам обратилась жительница Благовещенского района Наталья Сазанская. Они с сыном, инвалидом первой группы, и несовершеннолетней дочкой живут в ужасных условиях: на троих одна комната, дом 1938 года постройки, печное отопление и полное отсутствие водоснабжения.

Семья стояла в очереди на жилье, но оттуда их сняли. Всему виной запутанная история с уже имеющимся кровом Натальи и … российским автопромом. После выхода публикации дело наконец-то начало продвигаться.

- У меня были работники социальной защиты. Они посмотрели условия, в которых мы проживаем. Кажется, у нас начинает получаться, - поделилась тогда наша героиня.

За прошедшее время наши герои прошли через три суда. И все небезрезультатно. С нашим корреспондентом вновь связалась Наталья и рассказала, что наконец-то им удалось выиграть суд.

- Стоим прямо перед судом. Мы выиграли. Конечно, он еще не вступил в законную силу. Но я до сих пор не верю в происходящее, - на эмоциях поделилась радостью амурчанка.

Женщину переполнял восторг, ведь столько лет борьбы не прошли напрасно. Хоть пока и рано мечтать о новом жилье, главное, что дело сдвинулось, и Наталья смогла доказать, что из очереди их исключили по ошибке.

Наша героиня обратилась с благодарностью к участникам процесса за достоверную информацию, предоставленную в суд.

- Спасибо Благовещенскому городскому суду, мэрии, а также Благовещенскому городскому архивному и жилищному центру, что меня и Виталия (сына Натальи.- Прим. ред. ) восстановили в очереди. Справедливость восторжествовала!

Юрист Руслан Фирюлин, который ведет это дело, рассказал, что решение суда вступит в законную силу через 30 дней. Он также выразил благодарность суду за справедливое решение.

Стоит также упомянуть, что после визита работников социальной защиты к нашим героям Наталья получила письмо от администрации Благовещенска. Мэрия поручила отделу опеки подготовить все необходимые документы для личного дела Виталия. Ему, как инвалиду, назначены определенные выплаты, и теперь молодому человеку оформят отдельный номинальный счет для них.