В Амурской области назначили нового главу МВД, им стал Олег Шилов

Источник: Пресс-центр МВД России

Нового руководителя назначили в амурское УМВД. Указом Президента Российской Федерации на эту должность назначен полковник полиции Олег Шилов. Нового руководителя представил сегодня Министр внутренних дел РФ и генерал полиции РФ Владимир Колокольцев.

Глава ведомства подчеркнул, что Олег Шилов 30 лет своей жизни посвятил органам внутренних дел. По его словам, биография нового руководителя связана с Республикой Мордовия.

Как отметил министр, на Шилова лёг большой объём задач и масштаб личной ответственности.

-Амурская область – субъект, где динамично развиваются ведущие отрасли экономики, туристический сектор, расширяется транспортная инфраструктура. Эти факторы необходимо учитывать при определении приоритетов служебной деятельности и организации повседневной работы вверенных подразделений.

Глава МВД России назвал оперативную обстановку в Амурской области непростой. Поэтому он потребовал обратить внимание на данное направление, наладить тесное взаимодействие с органами исполнительной власти и муниципалитетами, обеспечить контроль за миграционными потоками, законностью осуществления иностранцами трудовой деятельности.

Министр напомнил, что уже в сентябре пройдёт единый день голосования и потребовал, чтобы новый глава амурской полиции нацелил подчинённых на максимально ответственное отношение к грядущим выборам: полицейские должны в пределах компетенции помогать избирательным комиссиям и следить за порядком и безопасностью амурчан в этот день.

В итоге Владимир Колокольцев пожелал Шилову и всему коллективу амурской полиции успехов.

СПРАВКА "КП"

Шилов Олег Павлович. Родился в 1972 году в Атяшевском районе Мордовской АССР. Получил образование в Мордовском ордена дружбы народов госуниверситете имени Н.П. Огарева. Сначала учился по направлению «История», после по «Юриспруденции».

Свою карьеру начал в 1994 году в ОВД по Атяшевскому району.

В 2014 году Олег Шилов стал начальником управления организации общественного порядка и взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ и органами местного самоуправления в МВД по Республике Мордовия. А уже в марте 2019-го назначен заместителем министра внутренних дел по Мордовии.