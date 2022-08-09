Тында почти побила рекорд 1941 года по уровню воды в реке

Фото: минтранс Амурской области

В Тынде сильно поднялся уровень воды в реке. Последний раз паводок такой силы в городе наблюдали больше 80 лет назад. Текущий, 2022 год, может побить рекорд прошлого века.

За всю историю с момента образования столицы БАМа максимальный уровень воды в местной реке был зафиксирован 11 мая 1941 года. Тогда она поднялась до отметки 461 сантиметр. По данным гидрометеоцентра Тынды, это произошло во время затора при ледоходе.

Местная администрация рассказала, в какие еще даты река Тында внушала опасения. Так в июле 1987 года из-за обильных осадков уровень воды сильно поднялся, но не побил рекорд, остановился на отметке 366 сантиметров. Следующее наводнение пришлось на 1997 год. Река поднялась до 316 сантиметров из-за ледохода и сильных осадков 15 мая.

Дальнейшие паводки случились уже в нашем веке. Из-за дождей в 2003 году вода снова поднялась, но всего до 263 сантиметров, а в 2006 году – до 312. Рекордное на тот момент количество осадков выпало 30 июля 2013 - 147,1 мм, из-за чего вода в реке поднялась до отметки 230 сантиметров. Но 2022 год смог побить этот рекорд. На 6 августа количество осадков составило 196,6 мм, а уровень воды в реке приблизился к отметке 1941 года - поднялся до 418 сантиметров.

Сейчас в Тындинском районе объявлен режим повышенной готовности. На территории работают энергетики - подтоплена ВЛ 110 кВ Тында – Эльга, она функционирует в неполнофазном режиме, нижние провода обесточены. Специалисты держат на особом контроле гидрологическую обстановку и призывают жителей подтопленных районов не приближаться к объектам энергетики, чтобы избежать несчастных случаев.

Администрация Тынды предупреждает, что во время режима ЧС следует пить только кипяченую и бутилированную воду, на ней же готовить еду. Это поможет избежать инфекционных заболеваний.

При возникновении нестандартных ситуаций, а также по вопросу доставки воды можно обратиться в единую диспетчерскую службу по телефону: 8 (41656) 4-21-26.

А В ЭТО ВРЕМЯ

В Амурской области из-за паводка страдают дороги. В Магдагачинском районе на пятом километре автодороги регионального значения Тыгда - Черняево затопило временный объезд аварийного моста. Сейчас проезда к селу Черняево нет, сообщает амурский минтранс.

Когда вода сойдет, специалисты обследуют дорогу. Если потребуется, на месте проведут восстановительные работы.