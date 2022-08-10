Благовещенцев приглашают посмотреть, как выглядел дальневосточный первопроходец

Казаки прошлого выглядели далеко не так, как мы представляем в современности Фото: АОДНТ

В Благовещенске на этой неделе открылась уникальная выставка, посвященная российскому казачеству (6+). Жителей города приглашают познакомиться с историей возведения русских острогов, холодным оружием XVII века и элементами амурского казачьего войска.

Шагами по истории

Экспозиция проходит в Амурском областном Доме народного творчества, который более 50 лет выполняет миссию по сохранению и развитию культуры, любительского искусства во всех его жанрах и видах на территории нашего региона. За годы работы областной Дом народного творчества накопил богатейший опыт в реализации проектов различного уровня - от областных до международных.

Убедиться в этом каждый амурчанин может лично, посетив выставку, посвященную российскому казачеству. Экспозиция будет интересна всем, кто изучает историю родного края, традиции и культуру казачества. И между прочим, многие предметы выставляются в АОДНТ впервые!

Для посетителей подготовили много всего интересного. Выставка покажет амурчанам, как менялось оружие, одежда, амуниция и предметы быта служилых людей во время существования Албазина - первого русского поселения на Амуре (середина - 80-е годы XVII века) и в период XIX - начала XX века. Да-да, масштаб выставки охватывает несколько столетий.

По следам Хабарова

Помимо этого, горожанам предлагается расширить свое представление о походах Василия Пояркова и Ерофея Хабарова, возведении русских острогов по берегам рек Амура и Зеи. А помогут в этом реконструированный костюм первопроходца-дальневосточника, кольчуга, реплики холодного оружия XVII века, поняга, походный набор для приготовления пищи и другие предметы.

Часть экспонатов создавалась участниками реконструкторского движения. Именно они помогают восстанавливать то, что не всегда удается ученым, так как исторических документов этого времени сохранилось немного.

В другом же разделе выставки, посвященном периоду XIX - начала ХХ века, представлены элементы справы рядового Амурского казачьего войска, принимавшего участие в Русско-японской (1904 - 1905 гг.) и Первой мировой (1914 - 1918 гг.) войнах.

А традиционные мужской и женский казачьи костюмы юга России, реплики форменной одежды и оружия (пика, шашки, нагайка, бекеша, сапоги, шаровары, гимнастерка, папаха) смогут прекрасно дополнить представление об истории российского казачества.

Посмотреть на все это амурчане могут в Амурском областном Доме народного творчества до 29 августа. Экспозиция открыта ежедневно, с 9.00 до 20.00. Вход свободный.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Эвенки и контрфактура

Однако выставка, посвященная российскому казачеству, - не единственная экспозиция, которую можно посетить в грядущие выходные. Помимо нее для жителей области подготовили еще два интереснейших мероприятия.

Жизнь орочон

В столице Приамурья открылась выставка «Флоренский - друг эвенков» (6+). Она приурочена ко Дню коренных народов мира. Экспозиция предоставлена Забайкальским краевым краеведческим музеем имени А. К. Кузнецова.

Выставка посвящена жизни религиозного деятеля, философа, математика, инженера и естествоиспытателя, поэта, педагога и искусствоведа Павла Александровича Флоренского (21 января 1882 г. - 8 декабря 1937 г.).

На севере Амурской области Флоренский наблюдал за жизнью местного народа - эвенков (орочон). Восхищался их смелостью, проникся свободолюбием коренных народов. Изучая эвенкийский язык, составил словарь и написал поэму об эвенкийском мальчике.

Труды Флоренского в области физики и математики предвосхитили многие идеи и теории, развитые во второй половине ХХ в. Его учениками были академик А. Ф. Иоффе и Нобелевский лауреат Н. Н. Семенов.

Посетители смогут увидеть около 30 предметов: личные фотографии, документы и рисунки.

Побывать на экспозиции «Флоренский - друг эвенков» все желающие смогут в Амурском областном краеведческом музее с 9 по 24 августа. Вход свободный.

Прислушаться к шуму

А для более творческого настроения жителям Амурской области предлагается посетить персональную выставку амурского живописца и графика Николая Савченко «Прислушаться к шуму реки» (12+).

Экспозиция даст каждому зрителю возможность прислушаться к шуму своей внутренней реки на основе впечатлений о выставке.

Посетителям будет представлено более 100 графических и живописных работ члена Союза художников России, все они выполнены в разных техниках, одна из которых была запатентована Николаем Савченко - это «контрфактура».

В Благовещенске на этой неделе открылась уникальная выставка, посвященная российскому казачеству Фото: museumamur.ru

Посетить выставку можно в Выставочном зале Благовещенска с 11 августа. Обзорные экскурсии по ней пройдут в воскресенье, 14 августа, в 11.00, 13.00 и 16.00.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Научиться графике

Ну а тем, кому хочется принять непосредственное участие в творческом процессе, рекомендуем сходить на мастер-класс. Как раз на этой неделе пройдет занятие «Линогравюра» (12+).

Преподаватель и художник Илона Буланова познакомит участников с основами графической композиции, расскажет о приемах и техниках гравюры. А главное - каждый сможет создать свой индивидуальный штамп в художественной технике, соблюдая всю поэтапность работы над графическим листом.

Любой желающий сможет создать подобную композицию Фото: культура.рф

На мероприятии можно будет познакомиться с основами техники линогравюры и выполнить оттиски под руководством художника-графика. Материалы - линолеум, штихели, бумага, акрил, гуашь.

Мастер-класс пройдет в Выставочном зале Благовещенска 12 августа в 15.00. Стоимость - 700 рублей. Запись по телефону 51-00-05.