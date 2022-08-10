В Благовещенске восстанавливают могилу мужа чудом выжившей при падении самолета Ларисы Савицкой

Фото: герой публикации

В Благовещенске решили восстановить могилу супруга Ларисы Савицкой, Владимира. Напомним, амурчанка чудом выжила при падении самолета. Об этом даже сняли фильм.

Инициатива принадлежит организатору исследовательской экспедиции к месту падения самолета Роману Шабанову. Свою помощь предложило одно из ритуальных агентств города.

- В прошлом году мы не смогли найти могилу, Лариса Савицкая напутала направление. Сейчас обнаружили захоронение. Решили поменять памятник, отсыпать могилу. Все-таки теперь все знают историю авиакатастрофы, а могила в таком плохом состоянии, – рассказал Роман.

Правда, позже от идеи замены памятника решили отказаться. Его внешний вид выбрала мама Владимира, и его родственники попросили ничего не менять, даже несмотря на трещину по портрету мужчины. Сейчас в планах обновление изображения, отсыпка территории, уборка. Старую оградку, например, уже убрали.

Все работы успеют завершить к 24 августа, годовщине авиакатастрофы.