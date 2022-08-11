Врачи АОКБ впервые применили метод тромбаспирации, чтобы спасти пациентку с ишемическим инсультом

Фото: правительство Амурской области

Врачи Амурской областной клинической больницы в первый раз применили метод тромбаспирации. Это помогло спасти жизнь 73-летней жительнице Ивановки. У женщины был ишемический инсульт.

Пенсионерку доставили экстренно спустя 2 часа с момента появления признаков острого нарушения мозгового кровообращения, проблемами с речью и затрудненными движениями с правой стороны тела.

- Женщине немедленно сделали компьютерную томографию, прямо в кабинете КТ провели тромболитическую терапию и сразу же отправили в эндоваскулярную операционную, - рассказал врач-невролог Регионального сосудистого центра Антон Зубов.

В операционной, оснащенной ангиографическим комплексом, специалисты через небольшой прокол в бедре завели катетер к образовавшемуся тромбу и вытянули его шприцем под воздействием вакуума. После этого кровь по артерии начала двигаться, насыщая клетки мозга кислородом.

- В июне мы прошли обучение тромбаспирации на центральных базах Москвы и Санкт-Петербурга. И через несколько дней выполнили первую операцию данным методом. Больница приобрела помпу, которая позволяет извлекать тромб в автоматическом режиме, - поясняет рентгенэндоваскулярный хирург кабинета рентгенхирургических методов диагностики и лечения Центра лучевой диагностики АОКБ Денис Головачев.

Это – второй метод извлечения кровяного сгустка из сосуда с помощью рентгенхирургии, которым овладели врачи АОКБ. С конца декабря 2021 года здесь практикуют и тромбоэкстракцию - хирургическое вмешательство с помощью стент-ретривера (специальной сетки с самораскрывающимся захватом в виде лепестка). Таких операций выполнено 7. Теперь у специалистов при лечении больных с инсультом есть выбор методики, который определяется для каждого случая индивидуально.

- Пациенты, поступающие в больницу с признаками ОНМК, без промедления обследуются на компьютерном томографе – для определения наличия или отсутствия ишемического инсульта. После чего, если позволяют временные рамки «терапевтического окна» (6-8 часов с момента возникновения основных признаков патологии) и результаты дополнительных исследований, мы их забираем в эндоваскулярную операционную. Там через бедренный доступ проводим церебральную ангиографию с диагностической целью – то есть исследуем проходимость магистральных сосудов головы, и если она позволяет использовать рентгенэндоваскулярный метод удаления тромба, сразу же, через артерию, определяем тактику - тромбаспирацию целесообразнее делать или тромбоэкстракцию, - говорит Денис Головачев.

После операции, проведенной пенсионерке, прошло около трех недель. Контрольные исследования на КТ показывают: ишемических очагов нет. Она проходит реабилитацию в отделении неврологии РСЦ.

- В состоянии женщины есть положительная динамика, она начала разговаривать, восстанавливается двигательная функция, проводится дальнейшее лечение, - сообщила и.о. заведующего отделением неврологии РСЦ Ирина Давыдова.

Для справки:

Центр лучевой диагностики образован весной этого года на базе нескольких подразделений. Он объединил рентгенологическую службу (рентгенхирургия, КТ, МРТ, рентгенкабинет), отделение ультразвуковой диагностики и другие. В 2020 году по нацпроекту «Здравоохранение» приобрели новый ангиограф.

Ежегодно в рентгеноперационных проводятся сотни коронарографий и коронарографий со стентированием. Центр работает в круглосуточном режиме, оказывая экстренную и плановую диагностическую и лечебную помощь пациентам, поступающим в АОКБ, в том числе с неотложными состояниями, такими как острый коронарный синдром и острые нарушения мозгового кровообращения.