В Амурской области открыли сквер в честь женщины, которая боролась с раком и до последних дней помогала другим

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В Ивановском округе открыли сквер памяти Екатерины Комогорцевой. Девушка умерла от рака в 24 года, но до последнего дня помогала другим людям.

Память Екатерины решили увековечить в ее родном селе Анновка. Днвушка стала известна почти во всей области больше года назад. В самый разгар пандемии она с маленькой дочкой шила медицинские маски и бесплатно раздавала их пожилым людям, полицейским и учителям. Она организовывала акции, челленджи и флешмобы, чтобы поддержать людей на самоизоляции. При этом сама Екатерина боролась с раком.

Кати не стало в 24 года. Посмертно она выиграла конкурс значимых поступков в номинации «Мы вместе». Позже с инициативой создать в Анновке сквер памяти выступили волонтерский корпус и молодежь села. Инициативу поддержал губернатор, Общественная палата и администрация.

На открытии присутствовали родные Екатерины. Мама и маленькая дочь сказали слова благодарности, не сдерживая слез.

- Хочется выразить особую благодарность всем неравнодушным людям, молодежи. Я надеюсь, что в нашем селе снова скоро закипит жизнь. Потому что добрые дела должны идти от чистого сердца.

Посреди пока только разбитого сквера поставили железное сердце с надписью «Твори добро» и памятную табличку с фотографией Екатерины.