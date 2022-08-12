Придумали на кухне: 7 занимательных фактов о газете «Дважды два»

С января 2018 года в газете «Дважды два» произошли красочные изменения Фото: Алина СЛЮСАРЕНКО

В следующем году любимой многими горожанами газете «Дважды два» исполнится 30 лет.

Первый тираж напечатали в 1993 году как издание для бесплатных объявлений. С тех пор газета только совершенствовалась и росла. Менялись рубрики и темы, но при этом «Дважды два» всегда находила отклик в сердцах жителей Благовещенска и всей Амурской области.

Мы собрали для вас самые занимательные факты об этой газете, чтобы каждый смог приоткрыть для себя завесу маленького печатного мира «Дважды два»!

Придумали на кухне

Идея создания газеты «Дважды два» родилась на кухне. Обычный вечер в 90-е с разговорами о кризисе привел к созданию целого холдинга!

Директору ГК «Дважды два» Николаю Семашко его друг рассказал про красноярскую газету бесплатных объявлений - «Комок». За год с небольшим эта газета стала едва ли не ведущим изданием в крае, устойчивым в финансовом плане проектом. История заинтересовала директора, и он отправился в Красноярск, чтобы увидеть все своими глазами.

А вернулся с твёрдой уверенностью, что нужно делать свою газету.

Выделились яркостью

Дизайн первого выпуска газеты «Дважды два» отличался своей яркостью. Наименование издания и логотип в первом номере 1993 года были глубокого голубого цвета. На всех последующих выпусках уже был выдержан черный цвет.

Также первый выпуск отметился слоганом газеты, он был размещен на главной полосе: «Бесплатно и быстро, прямо из дома, вы вызываете нас к телефону. Мы принимаем от вас объявления и публикуем без промедления».

Создали вчетвером

Первый выпуск газеты «Дважды два» сделали всего четыре человека. Один из них был и верстальщиком, и наборщиком, и компьютерщиком. И лично директор компании на велосипеде развозил первый выпуск газеты по киоскам Благовещенска.

Название, логотип, дизайн первого номера также придумали всего четыре сотрудника. Примечательно, что предложение публиковать объявления физических лиц в специальном печатном издании, причем бесплатно, стало своего рода ноу-хау для Благовещенска и области.

Цветная с 2000-х

В кризисное время газета «Дважды два» печаталась у конкурентов. В начале 2000-х, когда по всей России уже была распространена цветная печать, в Амурской области она все еще была черно-белой.

Идея о покупке собственного оборудования для цветной печати долго откладывалась из-за трудного финансового положения: в стране был кризис. Но рекламодатели требовали цвет, поэтому газета «Дважды два» перешла на печать в ИПК «Приамурье». В то время одна цветная обложка обходилось во столько же, во сколько печать всей газеты.

Письмо благодарности

Уже к выпуску № 9 в редакцию газеты стали приходить письма благодарности от благовещенцев. Самое первое из них опубликовали на главной странице 9-го выпуска.

Письмо написала амурчанка Наталья Николаевна, она поблагодарила газету за «пробитие стены бюрократизма» и появление издания с бесплатными объявлениями. Женщина поделилась своим мнением о том, что именно подобные газеты помогают решать мелкие жизненные проблемы. Наталья Николаевна пожелала редакции выжить в непростые 90-е годы, когда бесплатного было так мало.

Везение за наш счет!

С января 2018 года в газете «Дважды два» произошли красочные изменения: один из трех номеров стал выходить не в субботу, а на день раньше. Чтобы создать яркое и радостное настроение, для газеты выходного дня выбрали оранжевый цвет и назвали ее «Везучая пятница».

В газете был представлен обзор цен и скидок в супермаркетах и дискаунтерах города, подборка фильмов и сериалов, которые стоит посмотреть по ТВ, и топ-5 пять книг-бестселлеров. Скидки читателям особенно полюбились: настолько, что рубрика сохранилась до сих пор.

Небывалый размах

25-летний юбилей газеты «Дважды два» собрал около 500 амурчан! День рождения издания отмечался на площади ОКЦ. Именно на этой площадке развернулся необычный город Дваждыдвинск. На его проспектах были организованы точки с различными конкурсами. За участие в соревнованиях выплачивались «двушки» - игровая валюта Дваждыдвинска. На выигранные деньги можно было купить приз в заключительном аукционе.

Прошедший юбилей «Дважды два» подарил позитив, ценные подарки и новые впечатления всем присутствовавшим амурчанам. И не менее масштабное событие ожидается на грядущее 30-летие газеты!