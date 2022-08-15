Из Мариуполя - в Благовещенск: как живут вынужденные переселенцы в Приамурье

Благовещенск героиня материала называет нирваной: тут ей жить комфортно, спокойно Фото: архив героини

В конце мая в Благовещенск приехала пара беженцев из Мариуполя - Евгения и Артем Бабич. Здесь же молодые люди сыграли свадьбу. В интервью «Комсомольской правде - Благовещенск» женщина рассказала о том, что было дома и почему они приехали именно в Амурскую область.

Обидно до ужаса!

Женя и Артем познакомились в Польше - там они жили и работали несколько лет до переезда на Украину. Трудились на заводе Samsung разнорабочими - для украинцев это нормальная практика. Но пандемия коронавируса внесла свои коррективы, и перед новым годом пришлось вернуться на Родину.

- Начался сбой в поставках деталей, зарплата значительно снизилась. В итоге вернулись на Украину, познакомились с родителями, Артем устроился на работу. Мы планировали сыграть свадьбу, - рассказывает Евгения.

Три дня пара погостила в Днепропетровской области - там живут родители девушки. Потом переехали в Мариуполь, на родину Артема. Он устроился на работу, она прошла курсы по маникюру, стала работать дома и делать краше руки других девушек.

А потом наступил февраль.

Женя и Артем познакомились в Польше - там они жили и работали Фото: архив героини

Тревожный чемоданчик

Когда все началось, пара была дома. Только проснулась Евгения тогда не от выстрелов, а от неприятного чувства.

- Мы жили практически в центре города, на проспекте Металлургов. Я проснулась, потому что было тревожно. Мне звонили родственники, и я видела в новостях, что на Украине объявили военное положение. Я слышала выстрелы, но они были на окраине. Они были так далеко, будто меня это не касалось.

Собираться пришлось быстро. Для этого у семьи был заранее заготовлен так называемый тревожный чемоданчик. Его они собрали где-то 27 февраля, спустя трое суток после начала спецоперации. Уже тогда молодые люди поняли, что несколькими днями это не ограничится, поэтому лучше перестраховаться.

- Мы подготовили самое необходимое: воду, еду по минимуму, пару комплектов нижнего белья, носков, по кофте и штанам, чтобы было, во что переодеться, аптечку. Мы с этим чемоданчиком постоянно бегали туда-сюда, держали его рядом.

Первый снаряд попал во двор, в квартирах выбило окна и двери. А в тот день, когда семья уже собиралась уезжать, мина прилетела и в дом. Женя как раз возвращалась домой.

- По пути домой я встретила соседку, она и рассказала, что произошло. А дома был Артем! Военные сказали, что туда лучше не идти. Я просидела в паре кварталов от нашего дома часа три и видела, как все дымится. Меня долго успокаивали. В итоге выяснилось, что снаряд попал в девятый этаж, а мы жили на седьмом. Прилетел он в другую сторону дома.

Артем ждал любимую внизу с тем самым чемоданчиком в руках. Переночевали они в подъезде, а наутро пошли записываться на эвакуацию.

На Украину не хотелось

Эвакуированных привезли в Таганрог.

- На автобусе нас доставили до поселка Никольского в ДНР, пункт временного размещения был организован в школе. Спали на полу, туалет был на улице. Артема забрали на «фильтр», чтобы удостовериться, что он не связан с военными. Недели через три мы смогли двинуться дальше - в Донецк, а затем в Таганрог.

Стали решать, кто и куда поедет. К беженцам подошли представители программы по заселению Дальнего Востока с флаерами в руках. На листовках была вся информация о жизни в ДФО, в том числе и о «плюшках» для новых жителей.

- Но «плюшки» меня мало интересовали. Мне было важно, что я не одна, что за мной присмотрят, помогут, подскажут. Что, в случае чего не возникнет проблем с документами и жильем. Да и на Дальнем Востоке есть льготные авиабилеты, меньше процент на ипотеку, погода похожа на нашу. Еще из поиска я узнала, что Благовещенск граничит с Китаем, а у меня там подруга четыре года живет.

Беженцам обещали, что в Хэйхэ люди ездят буквально на выходные. Правда, закрытая граница стала сюрпризом. Пока пара любовалась Китаем только с берега.

Вот так и было решено приехать в Приамурье. Беженцам предлагали еще и Хабаровск, но этот город Евгения с Артемом даже не рассматривали:

- Благовещенск - город поменьше, да и нас ехало сюда меньше. Больше вариантов устроиться на работу, больше вариантов, что не будут «гнобить». Люди разные, и не все они добрые. Меньше конкуренция, так сказать.

Хотя изначально пара думала вернуться в Польшу. Только для этого нужно было пересечь границу. Но после всего увиденного, говорит Евгения, въезжать на Украину не хотелось вообще.

Подтвердите диплом

Сейчас Евгения нашла работу - трудится кондуктором на одном из маршрутов Благовещенска. Говорит, работа не пыльная. Хотя сначала девушка хотела пойти продавцом, как и на Украине, но не вышло. Она считает, что некоторых работодателей пугает отметка о временном убежище. Конечно, смены длинные, но есть выходные среди недели.

- Одна семья уехала в Соловьевск, там им предложили жилье и работу. Еще одна семья перебралась в Белогорье. Две женщины устроились нянечками в детский сад. Одна из них воспитатель с большим стажем. Но дело в том, что большинству из нас нужно подтверждать свои дипломы. Даже парикмахеру сказали, что она должна подтверждать квалификацию.

Люди у нас оказались хорошие, негатива практически не было.

- У многих есть родственники и друзья с украинской стороны, поэтому все относятся лояльно. Не было фразочек типа «Понаехали!». Случился единственный небольшой конфликт, когда местный мужчина наехал на нас за то, что нам помогают - к примеру, через год должны выдать сертификат на приобретение жилья. Ну а что поделать? Так получилось, что я осталась без крыши над головой…

Вы слишком тихие!

В целом город семье нравится. До ремонта дорог было чисто, шутит девушка. Кстати, их состояние Евгения оценила хорошо:

- Я не сказала бы, что у вас плохие дороги. Не настолько, как об этом пишут, точно. Все время, что мы ехали, было классно. Особенно междугородние пути. Такое чувство, что их проложили прямо перед нашим приездом.

По городу, благодаря работе, девушка тоже успела прокатиться. Говорит, в целом все хорошо. Есть, конечно, моменты, которые хотелось бы исправить, но это не критично. Так, не понравились Евгении деревянные бараки.

Правда, украинцам здесь безумно жарко - влажность в местном воздухе выше, чем в Мариуполе.

А еще люди здесь тихие и спокойные. В магазинах даже плохо слышно продавцов - с непривычки. От этого беженцам становится не по себе.

- У нас все быстро, мы как с пропеллером. Заходишь в парикмахерскую - за 40 минут сделали укладку, стрижку, окрашивание. У вас более размеренно. Это очень непривычно. На Украине мне наращивали ногти за час, здесь процедура заняла чуть больше двух часов. Было настолько спокойно, что я даже уснула. Так комфортно, как в нирване. Так я и могу охарактеризовать Благовещенск.

КОНКРЕТНО

Правда ли помогают?

В сообщениях правительства мы видим много отчетности о помощи беженцам. Но насколько это правда? Евгения говорит, что практически все. Вот что они получили, прибыв в Приамурье:

• Первая помощь в размере 10 тысяч рублей на человека.

• Оплата госпошлины в размере 3,5 тысячи рублей на получение гражданства.

• Около 15 тысяч рублей каждый получил на одежду и другие необходимые вещи.

• Временно предоставлено бесплатное жилье и трехразовое питание.

• Каждому выдали большой пакет с необходимыми средствами гигиены. Евгения говорит, что их более чем достаточно.

Кроме того, всех детей устроили в школы, всем помогли оформить документы на временное убежище. С этим помогают, в том числе, и специалисты центра «Доброта». А сотрудники загса помогли быстро оформить отношения Евгении и Артема. Свадебное платье для невесты подготовила администрация.