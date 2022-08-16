Благовещенцам не нравится состояние кошек на приезжей выставке

Фото: архив КП

В соцсетях появились жалобы благовещенцев, которым кажется, что кошки на гастролирующей выставке плохо себя чувствуют. Мы навестили животных, чтобы лично проверить достоверность таких заявлений.

- Кошки выглядят очень плачевно, истощенные с неухоженной шерстью, заразой на подбородке, а она появляется от плохой гигиены мест питания и в принципе плохого ухода. Замечено было даже течение из глаз и носика, в хорошем состоянии, наверное, кошки три-четыре. Корм в мисках дешевый и одинаковый для всех. Так нельзя обращаться с животными! – гласит отзыв.

Фотографий, подтверждающих отзыв, не было. В комментариях мнение горожан разделилось. Кто-то утверждал, что состояние кошек действительно плачевное – они постоянно спят, не дают себя гладить. Другие пользователи отметили, что ничего странного во внешности и поведении кошек не заметили.

Фото: архив КП

Мы тоже отправились на выставку. Наш корреспондент поделился своим впечатлением:

- Большинство кошек действительно предпочитают спать и не обращать внимание на посетителей. Может, я пришла в «сон-час», а может они устали от публики и попыток их погладить. Но больных животных я не заметила. Шерсть обычная, из носа ничего не бежит, болячек не видно. Не чешутся. У некоторых грязные глазки, но по моему опыту такое иногда бывает, это не обязательно признак болезни.

Фото: архив КП

На входе в помещение все посетители надевают бахилы и обрабатывают руки антисептиком. В вольерах чисто, полные миски корма, воды, лотки быстро чистят – но это не избавляет от характерного кошачьего запаха.

- Я не специалист, и не могу на глаз диагностировать болезни кошек и качество их кормов. Но, по-моему, это самые обычные кошки. Не агрессивные, не летаргические. Уставшие, я бы скорее так сказала.