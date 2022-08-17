Жителей и гостей города приглашают прокатиться в упряжке и прогуляться по чердаку

Гости смогут увидеть показательные выступления четвероногих защитников Фото: ГОМАН Юлия

Благовещенцы могут провести выходные, а также будничные вечера не только весело, но и полезно. Музеи города помогут узнать много нового, устроят настоящие исторические приключения, а ещё – обеспечат умилительными фотографиями с собачками!

Показательные выступления

Приближается необычный праздник – День фронтовой собаки. Его стали отмечать после героического поступка овчарки-диверсанта Дины, которая 19 августа 1943 года устроила подрыв фашистского эшелона.

В музейно-выставочном центре «Дом И.А. Котельникова» на улице Краснофлотской, 131/1 пройдёт акция «День фронтовой собаки» (0+). Мероприятие посвятят подвигам служебных собак в годы Великой Отечественной войны.

Гости смогут увидеть показательные выступления четвероногих защитников, узнать о подвигах фронтовых собак, посетить передвижной музей «Автобус Победы» и даже прокатиться на собачьей упряжке. Организаторы акции гарантируют хорошее настроение, горячий чай и отличные фотографии с братьями нашими меньшими.

Партнерами акции стали: пограничное управление ФСБ России по Амурской области, Амурская областная общественная организация мотолюбителей «МотоПатриот» и местная спортивная общественная организация «Федерация ездового спорта города Благовещенска»

Любителей собак ждут 18 августа в 16.00. Цена билета - 300 рублей. Записывайтесь заранее по телефонам: 8 909-817-49-49 (WhatsApp), 8 (4162) 77-34-14, 77-53-83.

Романтика для двоих

Необычное предложение есть для влюблённых. Представьте – вы вдвоём перенесётесь в старинную усадьбу и раскроете множество тайн, а после отправитесь на романтическое чаепитие… Завораживает, не так ли?

Всё это предусмотрено экскурсией «Очарованье стариной» (18+), которая пройдёт в музейно-выставочном центре «Дом И.А. Котельникова».

Влюблённым благовещенцам организуют настоящее свидание в старинной усадьбе конца XIX века. Гости усадьбы познакомятся с историей владельца купеческого дома. Хозяйка дома поможет перенестись более чем на 100 лет назад, приоткроет тайну особняка и расскажет много интересного. По окончанию, влюбленных ждёт чаепитие на веранде, с которой открывается красивый вид на вечерний Китай.

Экскурсия пройдёт 18 августа в 18.30. Записывайтесь по телефонам: 8 (4162) 49-44-10, 77-34-14.

Чердачные приключения

Амурский областной краеведческий музей вновь приоткроет двери своего таинственного чердака. «Прогулки по чердаку с архитектором» (12+) состоятся 19 августа в 19.00.

Экскурсию по историческому чердаку Амурского областного краеведческого музея проведёт архитектор Людмила Чаюн, которая участвовала в реставрации многих старинных зданий Благовещенска.

Гости увидят потайные уголки музейного здания, узнают много нового об его архитектуре, познакомятся с инженерными технологиями, которые использовались в городе при возведении домов 100 лет назад. Чтобы присоединиться к ним, звоните - 8 (4162) 77-34-14. Или покупайте билеты в кассах музея.

ЭТО ИНТЕРЕСНО

Игры для детей, мастер-классы для подростков

Библиотеки Благовещенска подготовили маленьким и взрослым жителям Благовещенска много интересного.

Угадай героя

Для детей 18 августа в 14.00 в библиотеке «Дом семьи» на Пионерской, 157 пройдёт игра «В гостях у сказки» (0+).

Детям предстоит выбирать себе роли любимых героев из сказок, а потом подбирать карточки с теми фразами, которые мог бы говорить этот персонаж. Остальные участники должны угадать, что же это за сказка, и какого героя изображает маленький участник?

А в субботу, 20 августа, все в той же библиотеке предлагают вспомнить милого и доброго героя советских мультфильмов. В 14.00 благовещенцев зовут на мастер-класс «Чебурашка» (0+). Ребята и их родители узнают историю появления героя и сами смастерят его из бумаги.

Потише - нельзя

А молодёжная библиотека имени А.П. Чехова зовёт в гости тех, кто мечтает о своём подкасте. На мастер-классе «Создаём подкаст» (0+) заинтересованных благовещенцев научат, как работать над созданием проекта. Своими знаниями и опытом поделятся ведущий библиотечного подкаста Михаил Паршин и оператор Георгий Иванов, а все желающие смогут примерить на себя их профессиональные роли.

В библиотеке наглядно покажут, как раскрепостить собеседника, быть уверенным в кадре и заинтересовать зрителя, а также - как правильно настроить камеру, расставить освещение и подобрать хороший кадр.

Обучение пройдёт 19 августа в 15.00.

Братья наши меньшие

В этот же день, 19 августа в 15.00, в библиотеке им. Б. Машука поднимут тему бездомных животных. Интерактивная инструкция «Как помогать бездомным животным» (6+) будет полезна как детям, так и взрослым.

Ни для кого не секрет, что проблема бездомных животных является сложной и многогранной задачей. Для Благовещенска она особенно актуальна. С каждым годом на улицах появляется всё больше бездомных собак и кошек. Нередко животные погибают под колёсами машин, от болезней. Холода и голода.

Молодежная библиотека имени А.П. Чехова зовёт в гости тех, кто мечтает о своём подкасте Фото: библиотека им. А. П. Чехова

И что же делать, если по дорогу на работу или в школу мы встречаем таких животных? Куда звонить? Как помочь? И почему нельзя проходить мимо?

Сотрудники библиотеки расскажут о правилах поведения с животными и представят подробную памятку - как помочь бездомным животным. Также все желающие узнают о приютах для животных, которые работают в Благовещенске.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Зеркало души

Будет, чем заняться, любителям поработать руками. Мастер-класс «Глаз. Сухая кисть» (12+) ждёт всех, кто мечтает почувствовать себя художником.

Занятие состоится 20 августа в 16.00 в Выставочном зале Благовещенска. Участников научат работать в технике «сухая кисть», которая идеально подходит людям, начинающим рисовать.

Этот способ прощает ошибки и позволяет легко править картину в процессе работы, а готовое произведение долго будет радовать глаз, не выцветая. Интересно, что итог будет похож на рисунок карандашом, хотя на самом деле вы будете работать краской и кистью по фактурной бумаге.

Конкретно на этом мастер-классе предлагают нарисовать глаз. В процессе занятия гостей познакомят не только с тонкостями рисования, но и с анатомией человеческого тела. Проводит занятие Дмитрий Василец – дизайнер, художник, иллюстратор.