Винил входит в моду среди благовещенских коллекционеров

Высоцкий, Челентано, Джо Дассен - пластинки этих исполнителей можно найти в Благовещенске Фото: Татьяна РЯБОВА

Интернет дарит невероятные возможности: один клик, и ты можешь найти любую музыку мира. Но почему современная молодежь снова обратила внимание на виниловые пластинки? А главное – сколько можно заработать на любимых когда-то исполнителях?

Приходят даже подростки

Когда говорят о виниловых пластинках, сразу вспоминается советское прошлое. Тогда недостаточно было нажать на кнопку, чтобы послушать музыку. Сначала достань проигрыватель, затем отыщи пластинку. И слушай осторожно, чтобы иглу проигрывателя не сломать и винил не поцарапать!

Постепенно стали появляться новые технологии, в век интернета про пластинки забыли. Но в последние годы на винил снова появилась мода.

- Интересуются пластинками как коллекционеры, так и обычные люди. Первые скупают порой десятками, выбирают самые интересные экземпляры, вторые приходят скорее по зову сердца – не хотят слушать в телефоне, - рассказал Руслан Башмаков, антиквар и коллекционер Благовещенска.

При этом покупают пластинки не только пожилые люди.

- Возраст разный, от 16 до 75 лет, - добавляет эксперт. – Очень часто приходит молодежь, даже школьники, сейчас это стало модно. Хорошие и редкие пластинки разбирают очень быстро.

Починить нельзя выбросить

Вместе с пластинками популярность обрели и проигрыватели. У многих такой раритет просто пылится в гараже или кладовке, хотя может принести своему обладателю деньги, а любителям ретро - радость.

- Даже если проигрыватель сломан, мы можем найти детали, починить. В любом случае, такие вещи нельзя выбрасывать, лучше отдайте в антикварный магазин, - призывают специалисты.

Цена вопроса спорная, отмечают антиквары. Стоимость будет зависеть от времени производства, редкости проигрывателя, «места сборки». Иностранный обойдется дороже советского. В среднем можно выручить от 1 до 20 тысяч рублей.

В цене настоящий рок

Нередко, говорит Руслан Башмаков, даже самые редкие пластинки, долгие годы валяются в подвалах - никто о них и не помнит. Но люди, нашедшие раритет, обычно понимают, что выкидывать их не нужно, лучше принести в антикварный магазин.

Цены на винил имеют огромный диапазон – от 100 рублей до нескольких десятков тысяч. Дешевле всех сейчас пластинки фирмы «Мелодия», самые дорогие – из США, Германии, Японии и Болгарии.

Редкость, а соответственно стоимость, виниловой пластинки зависит от тиража, в которой она выпускалась, от возраста и исполнителя. Западные рок-группы вроде Queen особенно в цене. Но и Майкл Джексон по значимости не уступает.

Что интересно, более старая пластинка не обязательно дороже.

- Есть много пластинок 50-х годов, но их выпускали большими тиражами, - объясняет антиквар. – Поэтому они сейчас почти ничего не стоят. А вот пластинка начала 2000-х может оказаться гораздо дороже.