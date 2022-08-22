Студентов амурского вуза будут заселять в общежитие в зависимости от оценок

Фото: АмГУ

В редакцию «Комсомолки» обратились студенты Амурского государственного университета. Они рассказали о нововведениях, которые их шокировали. Теперь в общежитие вуза заселять будут в зависимости от оценок.

Изменения внесены в приказ о заселении. Документ подписан ректором госуниверситета Андреем Плутенко.

Согласно официальному распоряжению, заселение начинается 25 августа. В этот день с 8:00 до 17:00 в общежитие могут заселиться студенты 4-6 курсов, у которых последняя сессия сдана на «хорошо» и «отлично». На следующий день, 26 августа, заезжают студенты 3 курса с такими же результатами, 27 августа – обучающиеся 2 курса, в чьих зачетках за последнюю сессию стоят только «пятерки» и «четверки».

Последними в очереди находятся студенты 2-6 курсов с «тройками» за последнюю сессию. В документе есть уточнение: заселяются они «при наличии свободных койко-мест».

- При подготовке приказов о заселении студентов на 2022-2023 учебный год деканам факультетов руководствоваться данными дополнениями. Контроль за исполнением приказа оставляю за собой, - говорится в распоряжении ректора.

Фото: читатели

Такие нововведения не устроили студентов. Кто-то говорит, что им сообщили об изменениях еще в середине июля, но многие узнали об этом только на днях и теперь боятся остаться без жилья.

Своими переживаниями обучающиеся делятся в соцсетях:

- Разве это нормально? Почему о таком предупреждают только в конце августа? Студентам сейчас куда идти?

- Только сейчас коменданты общежитий присылают это в группы. если не от них напрямую узнавать такое, то от кого?

- Нас до сих пор не предупредили. О приказе сам узнал недавно, числа 10-го, - пишут в соцсетях студенты.

Между тем, юрист Игорь Волобуев отмечает, что такие действия вуза вполне законны – согласно Уставу учебного заведения его руководство может принимать самостоятельные решения в отношении размещения студентов.

- Если они с приказом не согласны, то могут подать иск в суд о признании документа незаконным в течение трех месяцев срок с даты его принятия, - отмечает специалист.

А юрист Лидия Попова напомнила, кто из студентов имеет первоочередное право на получение комнаты в общежитии. Сначала это льготные категории:

- инвалиды I и II группы;

- инвалиды с детства;

- сироты;

- дети родителей-инвалидов;

- дети из многодетных семей;

- дети из неполных и малообеспеченных семей;

- лица, пострадавшие от радиационных и ядерных катастроф;

- участники и ветераны боевых действий.

- Остальные места распределяются между студентами на конкурсной основе. Преимущество имеют те, кто поступил в вуз без сдачи экзаменов (призеры и победители олимпиад). Затем учитывают набранные баллы по ЕГЭ и вступительным испытаниям. Чем лучше ваши результаты, тем выше шансы на получение места в общежитии. Если ребенок поступил в вуз на платной основе, то имеет право на общежитие. Однако в большинстве вузов платники могут участвовать в конкурсе только при наличии свободных мест после заселения бюджетников и должны будут платить по более высокому тарифу, - подчеркивает Лидия Попова.

Чтобы получить комментарий по ситуации, мы отправили в вуз официальный запрос. Мы будем следить за ситуацией.

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