Благовещенцы выбирают между ярмарками и магазинами

Выбор на ярмарке большой - есть и овощи, и мед, и соленья с вареньями. Да что там - даже арбузы! Фото: Татьяна РЯБОВА

В Благовещенске с начала августа работают ярмарки выходного дня, и жители города поспешили туда за овощами. Торговые пространства вновь появились на Тенистой, 160 и Ленина, 100. Мы решили прогуляться по всем адресам - посмотреть цены и узнать, действительно ли благовещенцы предпочтут супермаркетам ярмарки.

Всё натуральное

Ряды по Тенистой расположены буквально на входе в супермаркет, и всё равно собирают большое количество покупателей. На вопрос: «Почему», люди отвечают примерно одно и то же:

- А вы видели китайские овощи? Они пластмассовые: ни вкуса, ни запаха. Тут мы хотя бы знаем, что берём точно натуральное, местное. Это не привозят из другой страны, поэтому и химией не пичкают.

И действительно, все овощи выглядят, будто со своего огорода. Продавцы с радостью расскажут, откуда товар, каких сортов, как давно собирали.

- Все можно пощупать, некоторые продавцы даже дают попробовать, - поделилась впечатлениями благовещенка Виктория. Девушка приезжает на ярмарку каждые выходные с КПП ради свежих овощей и ягод. – Здесь меньше шансов наткнуться на гниль. Например, картошку ты можешь всю посмотреть, каждую головку чеснока отдельно выбрать, а в магазине это сразу упаковано, в сетке не посмотришь особо.

Да и выбор, надо заметить, большой – можно найти огурцы, помидоры, свеклу, белокочанную и цветную капусту, острый и сладкий перец, морковь, а также ягоды, соленья, мед и сало.

Так ли выгодно

Кроме качества продуктов всех волнует цена. Немногие готовы платить больше, чем привыкли отдавать в супермаркетах. И в этом вопросе не все так однозначно.

Какие-то продукты действительно дешевле, чем в магазине. Огурцы можно найти по 60-80 рублей за килограмм. Мы посмотрели в супермаркетах, и там ценник колеблется от 108 до 160 рублей. Выгодно на ярмарке выходного дня покупать и белокочанную капусту, ее стоимость около 50 рублей за килограмм, а в магазине – в районе 66. Сладкий перец тоже дешевле – 150 рублей против 180-200. Любимые многими арбузы на ярмарке предлагают за 60 рублей, в большинстве магазинов цена за килограмм огромной ягоды доходит до 80 рублей.

Но не все продукты так разительно отличаются в цене. Например, морковь и в магазине, и на ярмарке обойдется примерно в 80 рублей за кг, а картофель – от 65 до 70.

В некоторых позициях выигрывают обычные магазины. Например, помидоры можно найти за 185-199 рублей, в то время как на ярмарке выходного дня мы заметили ценники от 200 до 250 рулей. Но, справедливости ради, амурские томаты от комбината «Тепличный» тоже остаются в ценовой категории от 200 до 250 рублей.

Не все идеально

Сравнивать нам довелось не только цены. Оказалось, кроме положительных отзывов о ярмарке выходного дня, были и те, которые посетителей насторожили.

- Смущает, что некоторые товары лежат просто на столах, ничем не прикрытые. И ладно овощи, им ничего не будет, но в таком виде продают соленья – просто бочки, в которых плавают капуста, огурцы, и они даже не закрыты ничем! Вокруг мухи, другие насекомые… Да и люди, мало ли, кто там руками в эти огурцы залезет, - выразила недовольство дачница Елизавета Николаевна. – Я, когда овощи закатываю, соблюдаю на кухне санитарные нормы, банки кипятком обдаю, а это разве нормально?

Но больше солений людей возмутили куски сала, которые лежат без холодильников.

- На улице под 30 градусов жары, и лежит сало… А не протухнет ли такой продукт? – задается вопросом Николай, житель Благовещенска. – Я уж лучше в магазине куплю, там такое в холодильниках и морозильных камерах лежит. И если я отравлюсь магазинным салом, то хотя бы смогу обратиться куда-то, привлечь к ответственности. А если на ярмарке купить, где потом какую-нибудь бабу Зину искать? Нет, спасибо!

И действительно, если пройтись по торговым рядам, можно найти и кусочки сала домашнего приготовления, лежащие рядом с овощами, и половинки арбузов и дынь, которые не закрыты пленкой и предоставлены насекомым. Правда, продавец объяснил, что разрезанные товары не продаются - это просто демонстрация для покупателей, чтобы люди видели спелую мякоть.

- Если кто-то из покупателей захочет купить половину, я на месте им разрежу и сразу заверну. А это «показатель спелости».

К слову, один холодильник мы все же нашли – там продавали соленую и копченую рыбу.

Пропал интерес?

Если сравнивать с предыдущими годами, можно заметить, что количество людей на ярмарке выходного дня стало меньше. Сократилось и количество павильонов. С чем конкретно это связано, ни посетители, ни продавцы толком не смогли ответить.

- Возможно, дело во времени. Обычно народ подтягивается ближе к концу августа, к этому же периоду количество продавцов увеличивается, - поделился наблюдениями один из сельхозпроизводителей. – Люди к сентябрю и покупают больше. Сейчас-то берут на салат, а к осени будут закатывать консервы и запасаться картофелем.

Не все продукты так разительно отличаются в цене Фото: Татьяна РЯБОВА

Остается гадать, действительно ли интерес к ярмаркам теряется, или люди повалят за свежими огурцами и помидорами к последним дням лета?

КСТАТИ

Неоднозначные прогнозы

Амурчане, у которых есть свои огороды, уже могут сделать прогнозы по урожаю. Благовещенка Галина Яковлевна, дачник со стажем, рассказала, чего можно ожидать в этом году:

- Лето было жаркое очень, душное. Бывало, в городе дождь пройдет, а за городом все сухо. Из-за этого приходилось воду бутылками возить, чтобы поливать. У кого такой возможности не было – пересушило огород, многие овощи погибли.

У меня вот огород в низине, сейчас дожди пошли, там вода стоит, конечно, что-то гнить будет. Картофеля, например, у нас вышло мало. А вот у соседки моей дача в Моховой Пади, на возвышенности, там картофель хороший. Неплохой урожай помидоров, кабачков. Капуста завязалась поздно, но, думаю, дозреет. А вот огурцов мало, и чеснок мелкий.

Но вообще, урожай зависит от того, где земля. Если место плодородное, не низкое, то особых проблем быть не должно.

ЖИЗНЬ ДОРОЖАЕТ

Цены из прошлого

Предлагаем вернуться на 10 лет назад. Тогда говорили о неумолимом росте цен на сельскохозяйственную продукцию. Мы нашли стоимость овощей и ягод на 13 августа 2012 года и предлагаем вам погрустить вместе с редакцией:

Морковь – 46,44 рубля;

Лук репчатый – 34,95 рубля;

Капуста белокочанная – 26,37 рубля;

Картофель – 39,89 рубля;

Помидоры – 60 рублей;

Стакан голубики – 150-180 рублей.