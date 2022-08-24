В Благовещенске состоятся несколько кинопоказов

«Ночи кино» проходят по всей стране Фото: Иван МАКЕЕВ

Предстоящие выходные станут последними выходными лета, поэтому провести их нужно насыщенно. Культурные учреждения города с нами согласны - они подготовили для жителей и гостей Благовещенска интересную программу. Например, можно бесплатно посмотреть относительно новые фильмы.

Кино ночью

Всероссийская акция «Ночь кино» (12+) пройдет в Благовещенске. Одно из самых любимых и самых масштабных кинособытий состоится 27 августа в киноконцертном зале Амурского областного Дома народного творчества. Мероприятие начнется в 20.00. Бесплатно зрители смогут увидеть три российских фильма, премьеры которых состоялись в 2021 году.

Откроет кинопоказ картина для семейного просмотра «Последний богатырь: Посланник Тьмы» (6+) режиссера Дмитрия Дьяченко. В заключительной части трилогии сказочные герои Белогорья перенесутся в волшебный мир современной Москвы. Основной актерский состав фильма остался прежним: Виктор Хориняк, Мила Сивацкая, Елена Яковлева, Сергей Бурунов и другие.

Вторым в программе станет семейный фильм «Пара из будущего» (12+) режиссера Алексея Нужного. Пронзительная комедия начнется как фантастическая драма и закончится мелодрамой. Герои картины из 2040 года возвращаются в 2020-й, чтобы помешать собственной свадьбе. Главные роли исполнили Сергей Бурунов и Мария Аронова, а пару в молодости воплотили Денис Парамонов и Дарья Коныжева.

Стойких полуночников ждет просмотр фильма Алексея Сидорова «Чемпион мира» (6+) о самом драматичном и легендарном поединке в истории шахмат между действующим чемпионом мира Анатолием Карповым и гроссмейстером Виктором Корчным, эмигрировавшим из СССР. Схватка выдающихся шахматистов состоялась в 1978 году на Филиппинах. Актеры: Иван Янковский, Константин Хабенский, Владимир Вдовиченков, Федор Добронравов, Виктор Сухоруков и другие.

Пройдет «Ночь кино» на площадке АОДНТ по улице Горького, 129. Прийти можно как на все три картины, так и на один наиболее понравившийся фильм. Если вы хотите посмотреть «Последнего богатыря: Посланника Тьмы» (6+) - приходите к 20.00, «Пару из будущего» (12+) - к 21.50, «Чемпиона мира» (6+) - к 23.45.

Хорошая новость - вход свободный.

В районах - тоже

Насладиться кинокартинами смогут не только жители Благовещенска. В ночь с 27 на 28 августа акция пройдет еще на 14 площадках Приамурья.

Так, в Белогорске кино можно будет бесплатно посмотреть на площади 30-летия Победы, в Тынде - в драматическом театре, в Свободном - в Доме культуры им. С. Лазо, в Шимановске - в сквере «Сказочный городок». Также в списке городов, которые примут акцию: Циолковский (городская площадь), Прогресс (центральная площадь), Ивановка Ивановского округа (площадь перед ОДК), Константиновка (площадка РДК), Магдагачи (площадь РДК), Новокиевский Увал (центральная площадь), Ромны (парк «Дружба»), Серышево (площадка перед кинотеатром «Радуга» и зрительный зал Социально-культурного центра) и Тамбовка (площадь РДК).

Акция «Ночь кино» приурочена ко Дню российского кино, который ежегодно отмечается 27 августа. За шесть лет ее проведения на бесплатных показах 19 российских фильмов в Амурской области побывали 25,5 тысячи зрителей.

В разные годы в регионе одновременно открывались от 17 до 49 площадок «Ночи кино», а в областной столице с 2016 года традиционным местом встречи зрителей становился сквер Амурского областного Дома народного творчества.

Телефон для дополнительной информации: 8 (4162) 77-78-11, отдел киновидеопоказа АОДНТ.

ФЕСТИВАЛЬ

Дружба народов

В Благовещенске продолжается XII международный фестиваль «Российско-китайская ярмарка культуры и искусства» (0+). На этой неделе его гостей ждет насыщенная программа.

Почувствовать единство

Так, 25 августа в 15.00 в Амурской областной библиотеке им. Н. Н. Муравьева-Амурского состоится творческая встреча с главным редактором журнала «Байкал», поэтом, прозаиком, журналистом Булатом Аюшеевым, а также со специалистами Национальной библиотеки Республики Бурятия (12+).

Этнический вокал и северные танцы ждут зрителей Фото: vk.com (amurartfair28)

В этот же день официальные лица провинции Хэйлунцзян и Амурской области встретятся на теплоходах на середине пограничной реки и поприветствуют друг друга.

Познакомиться с культурой

В 19.00 25 августа на набережной реки Амур в районе амфитеатра состоится Фестиваль национальных культур «Амур - река дружбы» (6+). Жители и гости Благовещенска смогут окунуться в атмосферу магического Севера и почувствовать потрясающую энергетику исполнителей.

Посетителей ждут завораживающие звуки горлового пения, этнический вокал, северные танцы, этномузыка в современной обработке и в сопровождении пиротехнических эффектов - цветного огня и холодных фонтанов.

Всего фестиваль объединит 60 вокалистов, танцоров и музыкантов - отдельных исполнителей и участников ансамблей из Москвы и Санкт-Петербурга, Красноярского края, Республики Саха (Якутия) и Амурской области.

На все мероприятия Российско-китайской ярмарки культуры и искусства вход свободный.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Кино и фокусы

Амурская областная детская библиотека приглашает ребят на несколько мероприятий.

В субботу, 27 августа, в 10.30 здесь состоится мастер-класс «Фокусы» (6+). Фокусы с использованием профессионального реквизита приведут маленьких зрителей в восторг и подарят им незабываемые впечатления от встречи с чудом, говорится в анонсе мероприятия.

Каждый ребенок станет участником магических превращений и трюков, научится гнуть ложки, доставать предметы из пустого пакета или мешка, менять цвет платочков и многое другое. Стоимость занятия - 450 рублей. Справки и запись по телефону: 8-914-582-42-87 (WA). Обязательна предварительная запись!

Помимо этого, в библиотеке запланирован видеолекторий «С книжных страниц - на большой экран». Дети и взрослые смогут посмотреть художественные и мультипликационные фильмы, снятые по произведениям школьной программы. Вот что предлагают вам организаторы:

25 августа - «Илья Муромец»

30 августа - В. Осеева «Бабка» (аудиопрослушивание)

31 августа - О. Генри «Вождь краснокожих»

Показы пройдут по адресу: ул. Б. Хмельницкого, 1. Начало каждого в 13.00. Вход свободный. Телефон для справок: 8-914-582-72-35.

Возрастное ограничение для всего мероприятия и фильмов: 6+.

КСТАТИ

День рождения на чердаке!

Амурскому областному краеведческому музею им. Г. С. Новикова-Даурского на этой неделе исполнится 131 год. Главное хранилище истории региона было основано 28 августа 1891 года.

Конечно, такую серьезную дату нельзя не отпраздновать. Отмечать будут заранее - 27 августа. Весь день будет длиться мероприятие «День рождения на чердаке» (6+). Гости познакомятся с историей торгового дома «Кунст и Альберс» и архитектурой здания, а еще - поучаствуют в квесте по чердаку.

Группы будут отправляться каждый час с 11.00 до 16.00 от стойки администратора Амурского областного краеведческого музея. Билеты можно приобрести в кассе.