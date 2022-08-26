Кот Сажик из благовещенского вуза отправится на телевидение

Фото: пресс-служба ДальГАУ

Кота Сажика, который стал почетным студентом Дальневосточного аграрного университета, позвали на программу федерального канала. Об этом рассказали в самом вузе.

В июле фотографию Сажика повесили на Доску почета ДальГАУ. Новость разлетелась по СМИ и соцсетям. Дошло и западной части России: кота вместе с хозяйкой и работниками вуза пригласили в программу «Видели видео» (6+) на Первом канале.

На этой передаче показывают «хиты интернета» - завирусившиеся видео или истории, а потом приглашают героев для коротких интервью. Животные часто становятся героями программы – бульдоги поют, кот катается по реке на сапе.

С хозяйкой Сажика связались почти сразу после посвящения в «почетные студенты», рассказали в пресс-службе ДальГАУ. Поездка затянулась из-за оформления документов, справок и прочих обстоятельств. Теперь хвостатый студент готовится к первому в своей жизни перелету.

- Первый канал оплатил ему место в салоне. Так что Сажик полетит в салоне, в мягкой переноске, с комфортом, - рассказала Дарья Гудим, хозяйка главного котика ДальГАУ. - Собираемся, начинаем волноваться немножко. А Сажик спокоен - поел, поспал, помурлыкал и пошел дальше на осмотр своих владений в университете.

В честь съемок Сажику купили новый ошейник и зеленую бабочку. В Москве кот проведет три дня в компании хозяйки и ведущего специалиста кафедры электроэнергетики и электротехники Дмитрия Демиденко, одного из авторов идеи повесить портрет хвостатого студента на Доску почета.

Дата показа передачи пока неизвестна.