Как сохранить воспоминания о первых днях в школе навсегда

Спецпроект «Я первоклашка» представляет собой фотоальбом, на страницах которого собраны фотографии всех первых классов Благовещенска Фото: архив КП

Первый звонок - один из самых важных в жизни школьника. Только один раз ваш ребенок будет с таким волнением стоять на линейке, теребить юбочку или край пиджака, прижимать к груди букет цветов в шуршащей упаковке и большими, восторженными глазами смотреть на учителей.

Учебу в первом классе хочется запечатлеть в памяти навсегда, но это невозможно. Вскоре воспоминания о знакомстве со школой вытеснят другие, не менее яркие. И тогда особенно приятно будет взять с полки фотоальбом, пролистать его и найти там лица совсем юных еще одноклассников или друзей, с которыми вы вместе ходили на одни кружки, в один детский сад.

Собрать всех друзей

Спецпроект газеты «Комсомольская правда - Благовещенск» и Группы компаний «Дважды два» «Я первоклашка» представляет собой большой фотоальбом, на страницах которого собраны фотографии всех первых классов Благовещенска. Благодаря этому ребенок в одном месте может найти фотографии свои, своих одноклассников и ровесников, с которыми дружит, но не ходит в одну школу.

На одной странице первоклашка встретит ребят, которые запомнились по яслям. На другой - одногодков, с которыми занимается в одной спортивной секции или творческом кружке. А может, с кем-то из детей ваш ребенок познакомится только через несколько лет - и как забавно потом будет найти их снимок все в том же альбоме!

Причем интересно листать «первоклашку» будет не только самим детям. Родители, бабушки, дедушки и тетушки любят этот спецпроект ничуть не меньше. В группу компаний «Дважды два» с начала сентября звонят, спрашивают, когда начнется работа над альбомом, как попасть на его страницы. И такой живой интерес очень ценен.

Поучаствовать - просто

Стать частью проекта может любой первоклашка. Все, что нужно - дождаться, пока классный руководитель расскажет о фотоальбоме на родительском собрании или классном часе, и изъявить желание.

Если весь класс будет согласен, к вам приедет фотограф Группы компаний «Дважды два». Фото будут сделаны бесплатно, заплатить нужно только за сам альбом или электронную копию снимка, если вам таковая понадобится.

После этого потребуется некоторое время на подготовку альбома. Дизайнер создаст яркую обложку и красивый дизайн, фотограф обработает сделанные в школе снимки, типография напечатает внушительный тираж - и, наконец, водители компании доставят новенькие альбомы прямо в вашу школу. Пролистать их захочется тут же. А потом еще разок, и еще - столько знакомых лиц надо рассмотреть как следует!

КСТАТИ

Если ваш класс хочет принять участие в спецпроекте «Я первоклашка - 2022», обращайтесь по телефону 49-45-15 (доб. 1116) или по эл. почте darya.prokopeva@phkp.ru