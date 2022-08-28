Блогер Ида Галич помогла деньгами амурчанину, у которого сгорел дом

Фото: архив героя

В июле житель Тамбовки Виталий Тимонин остался без крыши над головой – его дом сгорел во время пожара. Мужчина один воспитывает детей. Был объявлен сбор, недавно стало известно, что он закрыт.

Счастливую новость рассказала популярный в стране волонтер Елена. Она и опубликовала пост про Виталия на своей странице три дня назад. За это время для мужчины удалось собрать 1 812 000 рублей. Помочь согласились не только россияне, но и известные люди. Так, свой вклад – финансовый и информационный – внесла известная блогерша Ида Галич. А еще нашелся человек, пожелавший остаться неизвестным, готовый построить дом для амурчанина совершенно бесплатно. Площадь нового жилья составит 100 квадратных метров.

- Он уже вышел на связь с Виталием, сейчас идет поиск земельного участка и обсуждение всех нюансов строительства. Виталию только останется сделать в доме ремонт и обставить его мебелью и техникой, на это мы переведем собранные деньги, - рассказала волонтер.

Кроме того, многие неравнодушные россияне пожелали помочь мужчине собрать детей в школу. Однако он от этого отказался – сказал, что в этом ему уже помогли, сейчас у ребят есть достаточно вещей и канцелярии.

Сам Виталий поблагодарил всех, кто помог ему справиться с горем и собрать деньги.

- Сейчас нахожусь в небольшом недоумении. Огромное всем спасибо, я думал, что буду годами восстанавливать. В России есть хорошие люди. До сих пор не верю, но мне очень приятно, что у нас появился шанс построить дом.

Страшный пожар случился 22 июля. К возгоранию, по мнению специалистов МЧС, могло привести загорание горючих материалов в результате короткого замыкания в электросети.