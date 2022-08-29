«Спокойной ночи!», или Как «Комсомолка» пыталась свой сон улучшить

Важно даже время, в которое ваша голова опустится на подушку Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Хороший сон - залог здоровья. Но таким он получается не всегда - то уснуть не можешь, то просыпаешься среди ночи несколько раз. Журналист «Комсомолки» решил проверить на себе советы по улучшению сна из интернета и узнать, есть ли от них толк.

Достаем наушники

Первое, на что я наткнулась - приложение для улучшения сна. Реклама с ним мне часто попадалась в соцсетях, поэтому выбирать среди методов не пришлось.

Суть приложения проста: приятный женский голос говорит, что тебе нужно расслабиться, что представить и о чем подумать. Все сопровождается спокойной музыкой.

«Засыпайте легко с помощью наших звуков природы, специально созданных историй на ночь и медитаций с голосовым сопровождением. Просыпайтесь отдохнувшими и готовыми к встрече нового дня», - такое описание у программы.

Ну что ж, ничего сложного нет. Вставляешь наушники в уши и наслаждаешься. Так я думала. Но мне это не помогло.

Начнем с того, что спать в наушниках неудобно - то путаются, то выпадают. А мелодия, которая играет в них, только отвлекает, так что уснуть становится еще сложнее. Хотя отзывы у программы хорошие. Видимо, засыпать с лишними звуками - просто не мое.

Смотрим на время

Наткнулась я еще на один лайфхак. Правда, он помогает легче просыпаться по утрам, а не лучше спать. Но и его я решила опробовать.

Этот метод говорит, в какое время нужно лечь спать, чтобы без проблем проснуться, к примеру, в 6 утра (точное время см. в «Вырежи и сохрани»).

У этого способа даже есть объяснение: оказывается, во время сна у человека чередуются две основные фазы - быстрая и медленная. Хороший ночной сон состоит примерно из 5-6 таких циклов. Ученые рассчитали продолжительность каждого из них и узнали промежуток времени, когда организм будет находиться в фазе быстрого сна и ему будет легче всего проснуться.

Есть другое объяснение этого метода: ставить будильник через время, кратное 1,5. Дело в том, что спим мы по фазам, каждая из которых длится 1,5 часа. То есть, чтобы выспаться и встать легко, нужно проспать 1,5; 3; 4,5; 6 и т. д. часов.

Обычно человек засыпает за 15 минут. Поэтому, если вам необходимо проснуться в 6 утра, то лучше всего лечь спать в 20.45 или же в 22.15.

А одной из главных ошибок, которые мы совершаем по утрам, считается перевод будильника «на 5 минут». Безобидное на первый взгляд желание поваляться немного в постели оборачивается большим вредом для организма. Если будильник прозвенел, когда вы находились в «легкой» фазе сна и уже готовились к пробуждению, а вы, вместо того чтобы встать, переводите его и снова впадаете в сладкую негу, биологические часы могут сбиться.

Так как вы еще не успели выспаться, за эти 5 минут вы можете провалиться в более «глубокие» фазы сна. Из-за этого снизится ваша мозговая активность, концентрация, внимание, работоспособность. Знакомо, правда?

Вот и мне тоже. Этот метод мне помог, хотя удивительно было, что я высыпалась, ложась спать очень поздно. Табличку уже повесила у себя в комнате и стараюсь написанного в ней придерживаться.

Постельное потяжелее

Следующий метод для меня стал удивлением. Оказывается, чтобы крепче спать и быстрее уснуть, одеяло должно быть тяжелым! Его глубокое давление похоже на расслабляющий массаж. В это время усиливается выработка эндорфинов и серотонина - веществ, которые отвечают за снятие эмоционального напряжения, а уровень кортизола (гормона стресса) снижается.

Утяжеленные одеяла успокаивают и расслабляют нервную систему. Эффект достигается за счет сильного, но мягкого и равномерного давления на тело. Это называют методикой глубокого сенсорного давления (ГСД).

Специальный аксессуар для сна даже можно заказать в интернете. Стоит он, конечно, недешево: от 4,5 тысяч рублей для взрослых и 2,5 тысяч рублей для детей. Заказывать его специально не стала, но нашла дома одеяло побольше и потяжелее, чем то, которым я обычно укрывалась. Сработало! Уснуть удалось практически моментально - и это при том, что обычно я ворочаюсь добрых полчаса.

Идеальные условия

Следующий метод - избавиться от лишних шума и света. Думаю, объяснения здесь не нужны: эти факторы просто раздражают нас и отвлекают от сна, не давая расслабиться. Свет заставляет мозг бодрствовать, следовательно, выключив его, мы помогаем своему организму подготовиться ко сну. Вечером же рекомендуется выключать источники яркого света и переходить на освещение маломощными лампами или на ночную подсветку (в том числе и в ванной).

Еще в Сети советуют не смотреть телевизор и не пользоваться компьютером или мобильным телефоном ближе ко времени сна. Если нужно, рекомендуют по возможности уменьшить яркость экрана.

Есть, конечно, люди, которые могут уснуть в любых условиях. Только не я. Поэтому вышеописанное всегда было для меня прописной истиной. С самого детства перед сном я выключаю все источники света и шума. И делаю это по сей день. Метод рабочий, но открытием для меня не стал.

Скажем «да» ЗОЖ

Чтобы улучшить сон, статьи в интернете советуют отказаться и от некоторых других привычек, в том числе и вредных. Так, рекомендуется не употреблять алкоголь и не курить хотя бы за четыре часа до сна. Как минимум за шесть часов необходимо перестать употреблять кофеин. Имейте в виду, что он содержится не только в кофе, но также в чае, газированных напитках и даже шоколаде.

Перед сном не стоит наедаться. Легкий перекус можно устроить, но за четыре часа до сна не следует налегать на тяжелую, острую и сладкую пищу.

Последний совет - не заниматься спортом перед сном. Это может навредить его качеству.

Ни один из советов мне не помогает. Я не курю, да и алкоголь не пью. Так что отказываться не от чего.

Что же касается кофе, то его я очень люблю. Правда, мой организм этот напиток никогда не бодрил. Вероятно, это моя личная особенность. В любом случае, этот совет мне не поможет.

Зато поможет спорт. Как бы там ни было, но вечерняя прогулка, пробежка и прочая активность могут буквально свалить меня с ног, позволяя быстро расслабиться и моментально уснуть.

В любом случае я благодарна возможности написать этот материал. Несмотря на то, что некоторые методы мне не помогли, я почерпнула много нового и стала действительно лучше спать. Но то, что полезными оказалась только часть советов, не значит, что они плохие. Помните - все индивидуально.

Василина ВАСИЛЬЕВА

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