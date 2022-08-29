Группа компаний «Дважды два» запускает «Справочник госуслуг для родителей-2022»

Справочник выходит с 2020 года и пользуется большой популярностью Фото: Дарья ПРОКОПЬЕВА

Какие пособия положены беременным женщинам, какого размера маткапитал начислят в 2022 году, какую поддержку оказывают многодетным семьям - важные, актуальные вопросы, которыми задаются многие жители Амурской области. Причем не всегда ответы на них легко найти: попробуй разберись, в какое ведомство обращаться, какой раздел на сайте открыть!

Группа компаний «Дважды два» решила упростить будущим и нынешним родителям жизнь и издала «Справочник госуслуг для родителей».

Справочник выходит с 2020 года и пользуется большой популярностью. Оно и понятно: в одном издании мы собрали самую необходимую информацию о государственных услугах для мам и пап. В свежем выпуске вы, например, найдете, какие новые выплаты появились в 2022 году, какие пособия перешли из ведения соцзащиты в ПФР, а также узнаете подробности о множестве пособий.

- Значительная часть справочника посвящена выплатам и иным мерам поддержки, которые могут получить родители в Амурской области, - рассказывает главный редактор газеты «Дважды два» Дарья Прокопьева, ответственная также за «Справочник госуслуг для родителей». - Однако мы старались сделать издание полезным во многих аспектах. В нем есть раздел, который посвящен обучению женщин в декрете - они могут получить образование бесплатно. Также мы уделили внимание налоговым вычетам, которые будут полезны родителям, записи детей в кружки и секции, льготным видам ипотеки для семей с детьми.

Перечислять можно долго. Однозначно одно - в «Справочнике госуслуг для родителей», пожалуй, каждая семья найдет нужную для себя информацию.

Как мы уже говорили, справочник выходит раз в год. Это значит, что информация в нем регулярно обновляется - вы не найдете на страницах устаревшие данные и не попадете из-за этого впросак.

«Справочник госуслуг для родителей - 2022» выйдет в начале сентября. Распространяться он будет бесплатно. Ищите справочник в поликлиниках, детской областной больнице, а также в многофункциональных центрах Благовещенска.

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